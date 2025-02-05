الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصحة تُنفذ جولات ميدانية لمتابعة الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف

جولات لمتابعة الخدمات
جولات لمتابعة الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف، فيتو

نفذت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، خطة متابعة تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، تحت إشراف الدكتورة سماح جاد،وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة شروق أحمد كيلاني، مدير إدارة سلامة المرضى بالمديرية.

 

زيارة لمستشفى الحميات ببني سويف

قام فريق سلامة المرضى بمستشفى الحميات ببني سويف، برئاسة الدكتورة مريم عزت وعضوية فاطمة حمدي والدكتورة رنا سمير، بالمرور على الأقسام لمتابعة سير العمل ومدى التزام الفريق الطبي بسياسات العمل.

 

أجرى فريق سلامة المرضى بمستشفى ببا المركزي ببني سويف، برئاسة الدكتورة أسماء أمين وعضوية إسراء عادل وأفراج عبد الرحمن، متابعة لجميع الأقسام، إضافة إلى المرور على حضانات وكُلى سدس، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وإصلاح الأعطال.

 

زيارة لمستشفى الرمد ببني سويف

قام فريق مستشفى الرمد ببني سويف، المكون من الدكتورة أمنية محمد وكرم محمد ونعمة وجيه، بجولة تفقدية لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات، وصيانة الأجهزة، وتدريب الفريق الطبي على التسجيل الطبي الجيد.

 

نفذ فريق مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، المكون من أميرة علي ووردة مرسي، متابعة فعالة لأقسام المستشفى، مع التركيز على تحسين التسجيل الطبي.

 

توافر الأدوية والمستلزمات بمستشفى الواسطى

تابع فريق مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، برئاسة الدكتور محمود وعضوية هاجر نصر ووردة محروس وسماح عبد الباقي ورانيا سيد، توافر الأدوية والمستلزمات، والالتزام بعمل محاضر فتح لعربة الطوارئ، وتحسين التسجيل الطبي في سجل الإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى مراجعة الملفات الطبية، وتدريب الفرق الطبية على التسجيل الدقيق.

 

تأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف، على رفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان توفير بيئة آمنة للمرضى، والارتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة داخل المستشفيات.

 

ضبط منظومة العمل ببني سويف

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، قد شدّد على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

 

الحزن يخيم على بني سويف بعد وفاة الشاب عمر بدر، ورسالة الوداع تثير التساؤلات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

محافظ بني سويف يبحث الحلول لمشكلات المواطنين في اللقاء المفتوح

بني سويف تراجع جاهزية التعامل مع بلاغات التلوث البيئي والإشعاعي

تحرير 216 محضر مخالفات تموينية خلال حملة ببني سويف

تحرير 18 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية

تأديبية بني سويف تعاقب مفتشا زراعيا لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص

محافظ بني سويف يشهد توقيع مذكرة تعاون لتوسيع منطقة النباتات الطبية

محافظ بني سويف يبحث مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم القطاع الصحي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم ببنى سويف صحة بني سويف

مواد متعلقة

الحزن يخيم على بني سويف بعد وفاة الشاب عمر بدر، ورسالة الوداع تثير التساؤلات

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

محافظ بني سويف يبحث الحلول لمشكلات المواطنين في اللقاء المفتوح

بني سويف تراجع جاهزية التعامل مع بلاغات التلوث البيئي والإشعاعي

تحرير 216 محضر مخالفات تموينية خلال حملة ببني سويف

تحرير 18 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

بني سويف تبحث تذليل معوقات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى للأراضي الزراعية

تأديبية بني سويف تعاقب مفتشا زراعيا لإساءة التعامل مع أعضاء جمعية أقفهص
ads

الأكثر قراءة

بيان قوي من السعودية بشأن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية وتهجير سكان غزة

متفاوتة الشدة، الأرصاد تحذر من سقوط الأمطارعلى هذه المناطق غدا

ترامب: أمريكا ستسيطر على قطاع غزة وتسويه بالأرض وتمتلكه

ترامب: مصر والأردن رفضا استقبال سكان غزة وهناك بلدان أخرى ستقبل إيواءهم

رياح وأتربة وأمطار، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 05 - 02 -2025

الزمالك يفاوض الجزائري عادل بولبينة وحالة غضب من هيثم فاروق

ما أعرفش عملت كدا ليه، اعترافات مثيرة لقاتل مقاول أثناء خروجه من مسجد في قنا

رئيس الوكرة القطري: بيع دالا للزمالك مجانًا مرفوض، وللخطيب مسموح

منوعات

المزيد

ملاكم تركي شهير يعتدي بوحشية على عامل نظافة في المسجد (فيديو)

أول صورة رسمية لزوجة الشرع

عروس تفسد مفاجأة عرض الزواج بسبب الخاتم، ما القصة؟

دراسة: تلوث الهواء يرفع معدلات سرطان الرئة بين غير المدخنين عالميا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشترى كيلو السكر اليوم بكام ؟

استقرار أسعار الألومنيوم بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء4/2/2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 4/2/2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية