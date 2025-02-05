الصحة تُنفذ جولات ميدانية لمتابعة الخدمات الطبية بمستشفيات بني سويف

نفذت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، خطة متابعة تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، تحت إشراف الدكتورة سماح جاد،وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة شروق أحمد كيلاني، مدير إدارة سلامة المرضى بالمديرية.

زيارة لمستشفى الحميات ببني سويف

قام فريق سلامة المرضى بمستشفى الحميات ببني سويف، برئاسة الدكتورة مريم عزت وعضوية فاطمة حمدي والدكتورة رنا سمير، بالمرور على الأقسام لمتابعة سير العمل ومدى التزام الفريق الطبي بسياسات العمل.

أجرى فريق سلامة المرضى بمستشفى ببا المركزي ببني سويف، برئاسة الدكتورة أسماء أمين وعضوية إسراء عادل وأفراج عبد الرحمن، متابعة لجميع الأقسام، إضافة إلى المرور على حضانات وكُلى سدس، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وإصلاح الأعطال.

زيارة لمستشفى الرمد ببني سويف

قام فريق مستشفى الرمد ببني سويف، المكون من الدكتورة أمنية محمد وكرم محمد ونعمة وجيه، بجولة تفقدية لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات، وصيانة الأجهزة، وتدريب الفريق الطبي على التسجيل الطبي الجيد.

نفذ فريق مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، المكون من أميرة علي ووردة مرسي، متابعة فعالة لأقسام المستشفى، مع التركيز على تحسين التسجيل الطبي.

توافر الأدوية والمستلزمات بمستشفى الواسطى

تابع فريق مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، برئاسة الدكتور محمود وعضوية هاجر نصر ووردة محروس وسماح عبد الباقي ورانيا سيد، توافر الأدوية والمستلزمات، والالتزام بعمل محاضر فتح لعربة الطوارئ، وتحسين التسجيل الطبي في سجل الإنعاش القلبي الرئوي، إضافة إلى مراجعة الملفات الطبية، وتدريب الفرق الطبية على التسجيل الدقيق.

تأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف، على رفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان توفير بيئة آمنة للمرضى، والارتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة داخل المستشفيات.

ضبط منظومة العمل ببني سويف

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، قد شدّد على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

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