الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار بغزة

جيش الاحتلال في غزة،
جيش الاحتلال في غزة، فيتو

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وسطاء بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل قولهم إن تل أبيب لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار  ولم تدخل ٦٠ ألف منزل متنقل و200 ألف خيمة إلى غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت حركة حــماس، في بيان صادر عنها، أنها ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة  لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

حماس تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 


وقالت حركة حماس إن  الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم.

وكشفت تصريحات حكومة الاحتلال عن نيتهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعودة إلى القتال مجددا بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق قال وزير خارجية الاحتلال  الإسرائيلي،  جدعون ساعر، خلال  مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الإيطالي بأسدود إن إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة.

ساعر: إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة 

وزعم جدعون ساعر أن الأونروا ليست جزءا من الحل في قطاع غزة، مدعيا أن غزة لا تملك أي مستقبل حاليا وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط.

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حماس تل أبيب اتفاق وقف اطلاق النار غزة إسرائيل المقاومة الفلسطينية

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