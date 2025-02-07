ترامب: لست في عجلة بشأن تنفيذ خطة غزة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة: لست في عجلة بشأن تنفيذ خطة غزة التي تحدثت عنها الثلاثاء الماضى، المتعلقة بتهجير الفلسطينيين وتحويل القطاع لما اسماها "ريفيرا الشرق الأوسط".

ترامب يتراجع عن خطة غزة

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين فى البيت الأبيض، إنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ خطته للسيطرة على غزة وإعادة تطويرها.

وتابع ترامب، لن نحتاج إلى نشر جنود أمريكيين فى قطاع غزة، ملحما لترك المهمة للقوات الاحتلال الإسرائيلي.

رفض مصر والأردن قبول خطة ترامب لقطاع غزة

وجاء تراجع ترامب عن خطة غزة، بعد أن طرح مرارًا وتكرارًا فكرة أن تستقبل مصر والأردن بعض اللاجئين من غزة أثناء إعادة بناء القطاع، وهي الفكرة التي رفضتها القاهرة وعمان.

واقترح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "أمريكا ستتولى قطاع غزة"، بينما يجب إعادة تهجير سكانه في دول أخرى، وانتقد المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء واشنطن والقدس، خطة ترامب إلى حد كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.