الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: لست في عجلة بشأن تنفيذ خطة غزة

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة: لست في عجلة بشأن تنفيذ خطة غزة التي تحدثت عنها الثلاثاء الماضى، المتعلقة بتهجير الفلسطينيين وتحويل القطاع لما اسماها "ريفيرا الشرق الأوسط".

ترامب يتراجع عن خطة غزة 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين فى البيت الأبيض، إنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ خطته للسيطرة على غزة وإعادة تطويرها.

 وتابع ترامب، لن نحتاج إلى نشر جنود أمريكيين فى قطاع غزة، ملحما لترك المهمة للقوات الاحتلال الإسرائيلي.

رفض مصر والأردن قبول خطة ترامب لقطاع غزة

وجاء تراجع ترامب عن خطة غزة، بعد أن طرح مرارًا وتكرارًا فكرة أن تستقبل مصر والأردن بعض اللاجئين من غزة أثناء إعادة بناء القطاع، وهي الفكرة التي رفضتها القاهرة وعمان.

واقترح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "أمريكا ستتولى قطاع غزة"، بينما يجب إعادة تهجير سكانه في دول أخرى، وانتقد المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء واشنطن والقدس، خطة ترامب إلى حد كبير.

هآرتس: خطة ترامب غير واقعية وخطيرة

وزير الخارجية الفرنسي: لا للتهجير من غزة ولا لضم الضفة الغربية

 

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