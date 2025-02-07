مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام بريست في الدوري الفرنسي

أعلن مدرب فريق نانت عن تشكيل فريقه أمام بريست، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

ويقود مصطفي محمد تشكيل نانت الأساسي في مواجهة بريست المقرر أن تنطلق بعد قليل.

تشكيل نانت أمام بريست في الدوري

وجاتء تشكيل نانت مكون من:

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: ماركوس كوكو، سو، كوزا، دوجلاس أوجستو.

خط الوسط: كاستيليتو، بيدرو شيريفيلا، يوهان ليبينان.

خط الهجوم: ماتياس أبلين، مصطفى محمد، موسيس سيمون.

ترتيب نانت وبريست في الدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، في حين أن بريست لديه 28 نقطة في المركز الثامن.

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