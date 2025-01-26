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رياضة

الدوري الفرنسي، مصطفى محمد ينقذ نانت ويخطف هدف التعادل 1-1 أمام ليون

نانت الفرنسي، فيتو
نانت الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، انتهت مباراة نانت أمام ضيفه ليون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي. 

هدف التقدم لفريق ليون سجله اللاعب إرنست نوواما في الدقيقة 10، وأحرز البديل مصطفى محمد هدف التعادل لنانت في الدقيقة 90 بعد نزوله بدقيقة واحدة.

مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت أنطوان كومباري، عن تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة ليون في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت الفرنسي شهد تواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء بـ مواجهة اليوم.

 

تشكيل نانت اليوم أمام ليون في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: سايدو سوو، كوزا، اميان، نيكولا بالوا.

وسط الملعب: تشيريفيلا، كاستيلليتو، مولات.

خط الهجوم: سيمون، ماتيس أبلين، جويراسي.

بدلاء نانت اليوم أمام ليون في الدوري الفرنسي

كارلجرين، ليروا، تابيبوا، مصطفى محمد، دوفرين، كوكو، أكابندي، جبامين، نسينجي.

ويواجه نانت خصمه ليون على ملعب "لا بوجوار"، في إطار الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت "القاهرة".

ويطمح نانت في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وذلك بعد أن تعثر في آخر 4 مباريات بالدوري الفرنسي، بتحقيق 3 تعادلات وهزيمة واحدة.

ليون يسعى لحصد الثلاث نقاط

على الجانب الآخر، يسعى ليون إلى الظفر بالنقاط الثلاث والارتقاء إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري ولو بشكل مؤقت، بعد أن تعثر في آخر مواجهتين بالتعادل ضد تولوز، والهزيمة أمام بريست.

ويحتل نانت المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي ليون في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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الدوري الفرنسي نانت ليون ملعب لا بوجوار أنطوان كومباري مصطفي محمد

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