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رياضة

مدرب نانت بعد تألق مصطفى محمد: لن أتخلى عنه

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أشاد أنطوان كومبواريه، المدير الفني لـ نادي نانت، بتألق مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بعد تسجيله للمباراة الثانية على التوالي.

مدرب نانت عن مصطفى محمد 

وقال مدرب نانت في تصريحاته: ربما لم يقبل مصطفى محمد أن يكون ماثيس ألبين أساسيًا ولكنه ظهر بشكل جيد للغاية في المباراة.

وتابع: مصطفى محمد يقدم أداءً جيدًا في التدريبات وعلى أرض الملعب خاصة من الناحية الذهنية، لن أتخلى أبدًا عن لاعبي فريقي.

 

وانتهت مباراة نانت أمام مضيفه ستاد ريمس بنتيجة 2-1 لرفاق مصطفى محمد، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على ملعب أوجيست دولون، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

سجل هدفي فريق نانت، ماتيس أبلين في الدقيقة 42 ومصطفى محمد في الدقيقة 71، بينما سجل كاستيليتو لاعب نانت هدف ريمس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وتعرض جوزيف أوكومو لاعب ريمس للطرد في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

تشكيل نانت أمام ستاد ريمس

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، سو ساديو، نيكولاس بالويس، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، جوهان ليبينانت، ماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.

تشكيل ستاد ريمس ضد نانت

حراسة المرمى: ياهفان ديوف.

خط الدفاع: أوريليو بوتا، جوزيف أوكومو، سيدريك كيبري، سيرجيو أكييمي.

خط الوسط: مارشال مونيتسي، جون باتريك، فالنتين أتانجانا إيدوا.

خط الهجوم: جونيا إيتو، أمين سلامة، كايتو ناكامورا.

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أنطوان كومبوارية مباراة نانت موسيس سيمون مصطفي محمد

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