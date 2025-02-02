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رياضة

الدوري الفرنسي، نانت يتعادل مع ريمس 1/1 في الشوط الأول

نانت، فيتو
نانت، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة نانت أمام مضيفه ستاد ريمس بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب أوجيست دولون، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

سجل ماتيس أبلين هدف نانت في شباك ريمس في الدقيقة 43، وسجل هدف ريمس المدافع كاستيليتو لاعب نانت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

تشكيل نانت أمام ستاد ريمس

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، سو ساديو، نيكولاس بالويس، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، جوهان ليبينانت، ماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.

تشكيل ستاد ريمس ضد نانت

حراسة المرمى: ياهفان ديوف.

خط الدفاع: أوريليو بوتا، جوزيف أوكومو، سيدريك كيبري، سيرجيو أكييمي.

خط الوسط: مارشال مونيتسي، جون باتريك، فالنتين أتانجانا إيدوا.

خط الهجوم: جونيا إيتو، أمين سلامة، كايتو ناكامورا.

 

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نانت ستاد ريمس الدوري الفرنسي ريمس مصطفي محمد

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