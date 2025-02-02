مصطفى محمد يسجل ويقود نانت للفوز على ريمس 1/2 في الدوري الفرنسي

انتهت مباراة نانت أمام مضيفه ستاد ريمس بنتيجة 2-1 لرفاق مصطفى محمد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب أوجيست دولون، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

سجل هدفي فريق نانت، ماتيس أبلين في الدقيقة 42 ومصطفى محمد في الدقيقة 71، بينما سجل كاستيليتو لاعب نانت هدف ريمس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وتعرض جوزيف أوكومو لاعب ريمس للطرد في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

تشكيل نانت أمام ستاد ريمس

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، سو ساديو، نيكولاس بالويس، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، جوهان ليبينانت، ماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.

تشكيل ستاد ريمس ضد نانت

حراسة المرمى: ياهفان ديوف.

خط الدفاع: أوريليو بوتا، جوزيف أوكومو، سيدريك كيبري، سيرجيو أكييمي.

خط الوسط: مارشال مونيتسي، جون باتريك، فالنتين أتانجانا إيدوا.

خط الهجوم: جونيا إيتو، أمين سلامة، كايتو ناكامورا.

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