في رحاب الحبيب.. هكذا تحدثت عنه التوراة

تحدثت الكتب السماوية السابقة للإسلام، التوراة والإنجيل، عن سيد الأنبياء، وخاتم المرسلين، صلى الله عليه وآله وسلم، فكان وصفه فوق ما يوصف به أي بشر.. وصفا يعلو على الملائكة، فضلا عن سائر الأنبياء والرسل السابقين.

نتبين ذلك من أحاديث صحاح، منها ما رواه حبر الأمة عبد الله بن عباس، أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد نعت (صفة) رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في التوراة؟ فقال: نجده محمد بن عبد الله، مولده بمكة، ومهاجره إلى طابة (اسم للمدينة المنورة)، ويكون ملكه بالشأم، ليس بفحاش ولا بصخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر.



ومنها ما قاله كعب (الأحبار): إن نعت محمد، صلى الله عليه وسلم، في التوراة محمد عبدي المختار، لا فظٌّ ولا غليظٌ ولا صخابٌ في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئةَ، ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة، ومهاجره المدينة، وملكه بالشأم.

وعن أبي عبد الله الجدلي عن كعب، قال: إنا نجد في التوراة محمد النبي المختار لا فظَّ ولا غليظ، ولا صخابَ في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر.

وثمَّ حديث آخر، عن زيد بن أسلم، قال: بلغنا أن عبدَ الله بن سلامٍ كان يقولُ: إن صفة رسولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، في التوراة: يا أيها النبيُّ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأُمِّيين، أنت عبدي ورسولي، سميتُك المتوكل، ليس بفظٍّ ولا غليظ، ولا صَخِبٍ بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضَه حتى أقيم به المِلَّةَ المُعْوَجَّةَ، بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عُميا، وآذانا صُما وقلفا، فبلغ ذلك كعبا، فقال: صدقَ عبدُ الله بن سلام.

أما القصة التالية فإن على كل مسلم أن يعتبرها شهادة تطوق عنقه، إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى يوم نلقى المصطفى الهادي، صلوات الله وتسليماته عليه، ونرد حوضه الشريف.. هذه القصة رواها رجل من اليهود.

اليهودي تأكد من صفات الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، الموجودة في التوراة، باستثناء الحلم، فقرر أن يستفزه ليتأكد من تمتُّعه بهذه الصفة.. قال يهوديٌّ: ما كان بقي شيءٌ من نعت (صفات) رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في التوراة إلا رأيتُه، إلا الحِلْم، وإنِّي أسلفتُه (أقرضته) ثلاثين دينارا إلى أجلٍ معلومٍ..

فتركتُه حتَّى إذا بَقِيَ من الأجلِ يومٌ، أتيتُه، فقلتُ: يا مُحمد اقضِ حقِّي فإنكم معاشرُ بني عبد المطلب مُطْلٌ، فقال عمر: يا يهودي الخبيث، أما والله لولا مكانُه (لولا احترامي للرسول) لضربتُ الذي فيه عيناك (أي وجهك).

فقال رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم: "غفرَ اللهُ لك يا أبا حفصٍ، نحنُ كُنَّا إلى غير هذا منك أحوجَ إلى أنْ تكونَ أمرتني بقضاءِ ما عليّ، وهو إلى أن تكونَ أعنتَه في قضاء حقِّه أحوجَ".

قال: فلم يزدْه جهلي عليه إلا حِلما. قال: "يا يهوديّ إنما يحلُّ حقك غدا (الموعد الذي اتفقنا عليه)"، ثم قال: "يا أبا حفص؛ اذهب به إلى الحائطِ (الحديقة) الذي كان سأل أول يوم فإن رضيه فأعطهِ كذا وكذا صاعا، وكذا صاعا، وزدْهُ لِما قلت له كذا وكذا صاعا (تعويضا له عن ترويعك له) فإن لم يرض فأعطه ذلك من حائط كذا وكذا".

فأتى الحائط فرضي تمره (أعجبته نوعية التمر الذي سيتقاضى حقه منه)، فأعطاه ما قال رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، وما أمرَه من الزيادة، قال: فلما قبضَ اليهوديُّ تمرَه، قال: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأنَّه رسولُ الله، ما حملني على ما رأيتني صنعتُ يا عمر إلا أني قد كنتُ رأيت في رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صفتُه في التوراةِ كلِّها إلا الحلم، فاختبرتُ حلمَه اليوم فوجدتُه على ما وُصِفَ في التوراةِ، وإنِّي أُشهدُك أنَّ هذا التمرَ وشطر مالي في فقراء المسلمين..

فقالَ عمر: فقلت: أو بعضهم، فقال: أو بعضهم، قال: وأسلم أهل بيت اليهودي كلهم إلا شيخا كان ابن مائة سنة، فعسا (أصر) على الكفر.

بعد أن تأكد اليهودي من صفات الرسول الموجودة في التوراة، أعلن إسلامه، وصارح عمر بن الخطاب بالحقيقة، وقرر التبرع بكل التمر الذي تقاضاه من الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، بل وبنصف ماله لفقراء المسلمين، حتى إن عمر أشفق عليه، ودعاه إلى تخفيض قيمة ما سيتبرع به، ليكون بعض ماله، وليس نصفه.. هكذا كان المسلمون، وغير المسلمين، في رحاب الحبيب.

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