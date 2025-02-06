الجمعة 07 فبراير 2025
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حوادث

تسيير الحركة المرورية بطريق الصف بعد انقلاب سيارة

تسيير الحركة المرورية
تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي في الصف، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة من تسيير الحركة المرورية أعلى الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف أمام قائدي السيارات، وذلك بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى في إصابة 3 أشخاص وظهور  كثافات مرورية للسيارات، حيث انتقلت أوناش المرور وقامت  برفع حطام الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى بالطريق بمنطقة الصف وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

فتح طريق الرماية بالجيزة بعد حادث تصادم

على جانب آخر أزالت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة آثار حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة بطريق الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة  وتسبب في وقوع مصابين، وقامت بتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي المركبات.

وقد أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل في الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين من الفحص والتحريات أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الإدارة العامة لمرور الجيزة مركز شرطة الصف كثافات مرورية المستشفي

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