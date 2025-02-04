الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

مصرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم بطريق "طنطا - المحلة"

حادث تصادم تريلا
حادث تصادم تريلا وموتوسيكل بطريق "طنطا - المحلة"، فيتو

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر حادث مروع وقع على طريق طنطا -المحلة الكبري في محافظة الغربية بين قريتي شبشير الحصة والرجدية نتيجة تصادم سيارة نقل "تريلا" دراجة نارية “موتوسيكل” كانا يستقلانها.

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تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تفاصيل الحادث:
تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث وبتحقيق أولي، تبين أن الشابين كانا يستقلان الدراجة النارية واصطدامها بسيارة نقل تريلا.

نتيجة لذلك، لقي أحد الشابين مصرعه على الفور، بينما أصيب الآخر بإصابات متفرقة في الجسم تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات القانونية:
تم تحرير محضر بالحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث وظروفه.

 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

 

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

 

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