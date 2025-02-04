مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، متاثرًا بإصابته في حادث تصادم علي طريق الشلالات، بدائرة مركز يوسف الصديق، وأصيب 3 أشخاص آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي.

تفاصيل حادث تصادم بين دراجتين نارييتين

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بتصادم دراجتين ناريتين، علي طريق الشلالات بنطاق المركز، ووجود مصابين وجثة، وانتقلت قوة من مركز شرطة يوسف الصديق، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي، إلا أن أحدهم لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، قبل الوصول إلي المستشفي.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز يوسف الصديق، وتم العرض علي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، لتحديد أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل دراجة عن الحادث، وتولي التحقيق.

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