مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي بدراجه نارية بالغربية

شهد طريق" طنطا، بسيون" فى محافظة الغربية حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 أخرين وتم نقلهم إلي مستشفى بسيون العام.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالحادث

تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام دراجة نارية بسيارة ملاكي علي طريق "طنطا، بسيون ".

مصرع شاب وإصابة آخرين

علي الفور انتقلت انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية بـ محافظة الغربية وعدد من سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث

وتبين من الفحص مصرع شاب في العقد الثاني من العمر يُدعى "محمد. ص" (18 عامًا) من قرية قرانشو فيما أُصيب الشاب مصطفي شهاب بكسر بالجمجمة وإصابات خطيرة وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بسيون العام والمصابين ما بين جروح وكسور إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية.

رفع آثار الحادث

كما تم جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات وكلفت المباحث الجنائية بـ محافظة الغربية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث والاستماع إلى شهود العيان ومعرفة الحالة الصحية للمصابين.

حرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.