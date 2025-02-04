أسماء مصابي حادث تصادم ملاكي وموتوسيكل بالغربية

تنشر “فيتو” أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية “موتوسيكل” بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي، أمام قرية مدخل قطور، محافظة الغربية، اليوم.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق طنطا - كفر الشيخ بالقرب من مدخل قطور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.



وحصلت فيتو على أسماء وبيانات المصابين، والتي جاءت كالتالي: شروق إبراهيم مسعود 20 سنة اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ومحمد ادهم ابراهيم سنة اشتباه كسر بقاع الجمجمة، وإسماعيل رضا الصعيدي 20 سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر وجرح بالجبهة طوله 10 سم، ويوسف شعبان مصطفى 25 سنة اشتباه كسر بالساقين واشتباه نزيف بالبطن، وأدهم إبراهيم محمد حسن 30 سنة اشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى، وعلي محمد علي 29 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

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