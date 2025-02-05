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أخبار مصر

وزير الصحة: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا رئيسيًا في إنتاج وتوزيع اللقاحات لدول القارة الأفريقية

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار مع سانيا نيشتار، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، سانيا نيشتار الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI، بحضور ريتشارد ميهيجو مدير المشاركة البرمجية والاستراتيجية في الاتحاد الأفريقي، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك في دعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكة في مجال توفير اللقاحات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الدولة المصرية بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

قدرات التصنيع المحلي 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يُعد فرصة هامة لبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يضمن توفير اللقاحات بشكل مستدام، ويعزز قدرات التصنيع المحلي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات في أفريقيا، وتعزيز وصولها العادل إلى جميع الفئات المستهدفة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه GAVI في دعم برامج التطعيمات.

وتابع "عبد الغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلال الاجتماع إنجازات الدولة المصرية في مجال التطعيمات وجهودها في مكافحة الأمراض المعدية، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتوفير اللقاحات لجميع الفئات المستحقة، لاسيما الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مشددًا على أهمية التعاون مع GAVI لضمان استدامة توفير اللقاحات وتحسين البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر.

ومن جانبها، هنأت سانيا نيشتار الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI الدكتور خالد عبدالغفار، على استضافة مصر للمنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في أفريقيا، مشيدة بجهود مصر في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدة أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز برامج التطعيمات، كما أثنت على جهود الحكومة في تمكين المرأة.

كما ثمنت "سانيا نيشتار" جهود الدولة المصرية في توطين صناعة اللقاحات، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز القدرة على تحقيق الأمن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي، مشيرة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر مما يجعلها مركزًا رئيسيًا في إنتاج وتوزيع اللقاحات لدول القارة الأفريقية.

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وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار دعوة إلى السيدة سانيا نيشتار لزيارة عدد من المنشآت الطبية ومصانع الأدوية المصرية.

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