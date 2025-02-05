الأربعاء 05 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة: مصر استقبلت 12.3 ألف طفل من غزة للعلاج

وزير الصحة
وزير الصحة
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عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، جهود تقديم الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وأوضح وزير الصحة، أن مصر استقبلت ـ منذ بدء الأزمة ـ نحو 103.4 ألف حالة، بينها 113 مصابًا منذ الأول من الشهر الجاري حتى الآن، لافتًا إلى أن الحالات التي تم استقبالها تضمنت 12.3 ألف طفل، حيث تم توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ذلك تقديم جرعات تطعيمية بواقع 16.3 ألف جرعة للتحصين ضد أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف.


كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار جاهزية 164 مستشفى إحالة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الصحي لهم، بما يتوافر بها من قدرات، تشمل 1656 سرير رعاية للكبار، و191 سرير رعاية للأطفال، و10377 سريرا للإقامة الداخلية، و193 سريرا لحالات الحروق، و867 حضانة، إلى جانب تدعيمها بـ 25 ألف كيس دم، و150 سيارة إسعاف، فضلًا عن الكوادر البشرية المدربة وتتضمن نحو 35 ألف طبيب، و39 ألف عنصر تمريض.

 

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الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه الدكتور مصطفى مدبولي

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