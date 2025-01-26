في يومه العالمي، أعراض وطرق علاج مرض الجذام

الجذام هو مرض معد يسبب تقرحات جلدية شديدة ومشوهة وتلفًا للأعصاب في الذراعين والساقين وحول الجسم.

وبرغم أن الجذام يعد مرض معدي، ولكنه لا يمكن الإصابة به إلا إذا كان الشخص على اتصال وثيق ومتكرر بقطرات الأنف والفم من شخص مصاب بالجذام غير المعالج، ولذلك يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجذام من البالغين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.

أعراض الجذام

يؤثر الجذام بشكل أساسي على الجلد والأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي، والتي تسمى الأعصاب الطرفية، وقد يصيب أيضًا العين والأنسجة الرقيقة التي تبطن الجزء الداخلي من الأنف.

الأعراض الرئيسية هي تقرحات الجلد المشوهة أو الكتل أو النتوءات التي لا تختفي بعد عدة أسابيع أو أشهر، وتكون القروح مسطحة وشاحبة أكثر من الجلد المحيط به، وقد تشمل الأعراض أيضًا:

تصلب الجلد أو سماكته أو جفافه

نمو أورام على الجلد

ظهور كتل أو تورم على الوجه أو الأذن

وقد يؤدي تلف الأعصاب إلى:

فقدان الإحساس في المناطق المصابة، مما يعني أن الشخص لا يشعر بالألم هناك ويكون معرضًا لخطر الإصابة

ضعف العضلات

مشاكل في الرؤية

قد يعاني أيضًا من احتقان الأنف أو نزيف الأنف إذا كان المرض يؤثر على الأغشية المخاطية في الأنف.

أعراض الجذام المتقدمة

عندما تتطور الحالة، قد تشمل الأعراض:

فقدان الحواجب و/أو الرموش

قروح في باطن القدم لا تلتئم

ألم واحمرار وحرق

تشوهات في الأنف واليدين والقدمين

العمى

أصابع القدمين واليدين أقصر

شلل القدمين واليدين

عادةً ما يستغرق ظهور الأعراض من 3 إلى 5 سنوات بعد ملامسة البكتيريا المسببة للجذام، ولا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص إلا بعد 20 عامًا، ويُطلق على الوقت بين ملامسة البكتيريا وظهور الأعراض فترة الحضانة، وتجعل فترة حضانة مرض الجذام الطويلة من الصعب جدًا على الأطباء تحديد متى وأين أصيب الشخص المصاب بالمرض.

أسباب الإصابة بمرض الجذام

يحدث مرض الجذام بسبب نوع بطيء النمو من البكتيريا يسمى المتفطرة الجذامية (M. leprae)، ويُعرف مرض الجذام أيضًا باسم مرض هانسن، نسبة إلى العالم الذي اكتشف المتفطرة الجذامية في عام 1873.

هل مرض الجذام معدٍ؟

ليس من الواضح بالضبط كيف ينتقل مرض الجذام، وعندما يسعل الشخص المصاب بالمرض أو يعطس، فقد ينشر قطرات تحتوي على بكتيريا المتفطرة الجذامية التي يتنفسها شخص آخر، ويتطلب الأمر اتصالًا جسديًا وثيقًا بشخص مصاب لانتقال مرض الجذام.

ولا ينتشر عن طريق الاتصال العرضي مثل المصافحة أو العناق أو الجلوس بجانب شخص ما في حافلة أو على طاولة أثناء تناول الطعام.

لا يمكن للأمهات الحوامل المصابات بالجذام أن ينقلنه إلى أطفالهن، كما أنه لا ينتشر عن طريق الاتصال الحميم بين الزوجين

علاج الجذام

يعتمد العلاج على النوع الذي، وتُستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى، ويوصي الأطباء بالعلاج طويل الأمد، عادةً لمدة 6 أشهر إلى عام.

وإذا كان الشخص يعاني من الجذام الشديد، فقد يحتاج إلى تناول المضادات الحيوية لفترة أطول، ولا يمكن للمضادات الحيوية علاج تلف الأعصاب الذي قد يصاحب المرض.

العلاج متعدد الأدوية (MDT) هو علاج شائع للجذام يجمع بين المضادات الحيوية، وهذا يعني أن الشخص يتناول دواءين أو أكثر، وغالبًا ما تكون المضادات الحيوية.

قد يتناول أيضًا أدوية مضادة للالتهابات للسيطرة على آلام الأعصاب وتلفها، ويشمل ذلك الستيرويدات مثل بريدنيزون.

يعالج الأطباء أحيانًا مرض الجذام بالأدوية القوية لتثبيط الجهاز المناعي، والذي يساعد في علاج عقيدات الجلد.

مضاعفات الجذام

بدون علاج، يمكن أن يتسبب الجذام في تلف دائم للجلد والأعصاب والذراع والساق والقدم والعين.

قد تشمل مضاعفاته ما يلي:

العمى أو الجلوكوما

التهاب القزحية

تساقط الشعر

العقم

تشوه الوجه (بما في ذلك التورم الدائم والنتوءات والكتل)

ضعف الانتصاب والعقم عند الرجال

فشل الكلى

ضعف العضلات الذي يؤدي إلى ظهور أيدٍ تشبه المخالب أو عدم القدرة على ثني القدم

تلف دائم في الجزء الداخلي من الأنف، مما قد يؤدي إلى نزيف في الأنف واحتقان مزمن في الأنف

تلف دائم للأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي، بما في ذلك تلك الموجودة في الذراعين والساقين والقدمين

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى فقدان خطير للشعور، وإذا كان الشخص يعاني من تلف الأعصاب المرتبط بالجذام، فقد لا يشعر بالألم عند الإصابة بجروح أو حروق أو إصابات أخرى في اليد أو الساق أو القدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.