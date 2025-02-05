الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

25 شهيدا بالعملية الإسرائيلية المتواصلة في مخيم جنين

ضحايا العدوان الإسرائيلي،
ضحايا العدوان الإسرائيلي، فيتو

أعلنت  اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه خلال 15 يوما من عملية الاحتلال بالمدينة استشهد 25 فلسطينيا، كما نزح من المخيم 15 ألف شخص بينهم 3200 عائلة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين

وقالت اللجنة الفلسطينية في بيانها:"أن أهالي جنين يعانون ظروفا مأساوية مع انقطاع المياه والكهرباء وتدمير نحو 180 منزلا".

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وأضافت اللجنة: "أن العدوان تسبب في توقف المدارس وحرمان 4 مستشفيات من المياه والخدمات الأساسية".

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وفي السياق ذاته أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني وصفته بالكبير أن عملية جيش الاحتلال  الإسرائيلي في شمال الضفة (السور الحديدي) ستستمر خلال شهر رمضان.

وقال المصدر الإسرائيلي: إن ما قد يوقف العملية هو فقط الحاجة للقوات في غزة أو لبنان.

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جنين العدوان الإسرائيلي شهر رمضان جيش الاحتلال

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