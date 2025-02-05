25 شهيدا بالعملية الإسرائيلية المتواصلة في مخيم جنين

أعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه خلال 15 يوما من عملية الاحتلال بالمدينة استشهد 25 فلسطينيا، كما نزح من المخيم 15 ألف شخص بينهم 3200 عائلة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين

وقالت اللجنة الفلسطينية في بيانها:"أن أهالي جنين يعانون ظروفا مأساوية مع انقطاع المياه والكهرباء وتدمير نحو 180 منزلا".

وأضافت اللجنة: "أن العدوان تسبب في توقف المدارس وحرمان 4 مستشفيات من المياه والخدمات الأساسية".

مسؤول إسرائيلي يؤكد استمرار عملية شمال الضفة بشهر رمضان



وفي السياق ذاته أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني وصفته بالكبير أن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة (السور الحديدي) ستستمر خلال شهر رمضان.

وقال المصدر الإسرائيلي: إن ما قد يوقف العملية هو فقط الحاجة للقوات في غزة أو لبنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.