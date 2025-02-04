بالزي العسكري للاحتلال وسترة واقية للرصاص، تفاصيل جديدة حول منفذ عملية تياسير شرق جنين

كشفت التحقيقات الإسرائيلية الأولية عن مدى استثنائية عملية حاجز تياسير التي نفذها فلسطيني شرق جنين شمال الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

عملية حاجز تياسير

وبينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هوية منفذ العملية، الذي تم اغتياله، غير معروفة حتى اللحظة، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل لتنفيذ العملية، وأشارت إلى أن منفذ العملية خطط لها منذ فترة طويلة واستخدم عدة سيناريوهات.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الحادث وقع في ساحتين، عند حاجز تياسير وعند الحاجز العسكري الذي اخترقه المنفذ بملابس عسكرية.

منفذ العملية كان يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي

ونجح منفذ العملية، الذي كان يرتدي الزى العسكري الإسرائيلي، في اختراق المعسكر الإسرائيلي عند الساعة السادسة صباحًا وبدأ تبادل إطلاق النار، وتحصن هناك وأطلق النار في كل الاتجاهات، ولم تستطع الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تحركت في الأجواء لمحاصرة المنفذ، من التعامل معه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الفريق الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث انتظر بعض الوقت لـ"تحييد" المنفذ.

وبعد القضاء عليه، قدمت الفرق الطبية العلاج الطبي للمصابين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات بواسطة مروحيات.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع في منطقتين: واحدة على حاجز تياسير شرق جنين، وأخرى داخل الحصن نفسه.

المنفذ ارتدى سترة واقية من الرصاص

وكان المنفذ يرتدي سترة واقية من الرصاص، وتمكن من إصابة ثمانية جنود، قتل منهم اثنين، والحالات بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم إجلاؤهم بمروحية عسكرية، فيما تم القضاء على المنفذ بعد مطاردة.

وتقول القناة إنه منذ بدء إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة غزة، ضاعف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير من قواته التي تقاتل على الطرقات وفي المواقع المعقدة في الضفة الغربية.

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