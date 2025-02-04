الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بالزي العسكري للاحتلال وسترة واقية للرصاص، تفاصيل جديدة حول منفذ عملية تياسير شرق جنين

مركبة إسرائيلية،
مركبة إسرائيلية، فيتو

 كشفت التحقيقات الإسرائيلية الأولية عن مدى استثنائية عملية حاجز تياسير التي نفذها فلسطيني شرق جنين شمال الضفة الغربية اليوم الثلاثاء.

 

عملية حاجز تياسير

 وبينما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هوية منفذ العملية، الذي تم اغتياله، غير معروفة حتى اللحظة، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن تفاصيل لتنفيذ العملية، وأشارت إلى أن منفذ العملية خطط لها منذ فترة طويلة واستخدم عدة سيناريوهات.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الحادث وقع في ساحتين، عند حاجز تياسير وعند الحاجز العسكري الذي اخترقه المنفذ بملابس عسكرية.

 

منفذ العملية كان يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي 

ونجح منفذ العملية، الذي كان يرتدي الزى العسكري الإسرائيلي، في اختراق المعسكر الإسرائيلي عند الساعة السادسة صباحًا وبدأ تبادل إطلاق النار، وتحصن هناك وأطلق النار في كل الاتجاهات، ولم تستطع الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تحركت في الأجواء لمحاصرة المنفذ، من التعامل معه.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الفريق الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث انتظر بعض الوقت لـ"تحييد" المنفذ. 

وبعد القضاء عليه، قدمت الفرق الطبية العلاج الطبي للمصابين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات بواسطة مروحيات.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع في منطقتين: واحدة على حاجز تياسير شرق جنين، وأخرى داخل الحصن نفسه.

 

المنفذ ارتدى سترة واقية من الرصاص

 وكان المنفذ يرتدي سترة واقية من الرصاص، وتمكن من إصابة ثمانية جنود، قتل منهم اثنين، والحالات بين حرجة ومتوسطة وطفيفة، وتم إجلاؤهم بمروحية عسكرية، فيما تم القضاء على المنفذ بعد مطاردة.

وتقول القناة إنه منذ بدء إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقة غزة، ضاعف جيش  الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير من قواته التي تقاتل على الطرقات وفي المواقع المعقدة في الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اذاعة جيش الاحتلال إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية

مواد متعلقة

اجتماع مرتقب لوزراء الاحتلال لبحث المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

عملية حاجز تياسير، نقل جرحى جنود الاحتلال بمروحية لمستشفى رمبام في حيفا

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان، 6 فئات مستهدفة

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

دراسة تكشف معلومة "غريبة" عن وفيات سرطان الثدي بين الرجال

عنف غير متوقع، برلمان إيطاليا ينتفض ضد تصرفات نجل ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات الثلاثاء 4 فبراير 2025 (آخر تحديث)

آخر تحديث في أسعار القصدير اليوم الثلاثاء 04- 02- 2025 بالبورصات العالمية

سعر الذهب في السعودية بحركة التداولات، عيار 21 يصل لهذا السعر

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 4-2- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي أتلتيكو والسيتي.. مواعيد مباريات ريال مدريد المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

تفسير رؤية النهر في المنام وعلاقتها برزق واسع ومال حلال

دعاء بين الأذان والإقامة للرزق لا يرد

المزيد
الجريدة الرسمية