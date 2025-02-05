الأربعاء 05 فبراير 2025
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ملاكم تركي شهير يعتدي بوحشية على عامل نظافة في المسجد (فيديو)

عامل النظافة والملاكم،
عامل النظافة والملاكم، فيتو

اعتدى ملاكم تركي محترف، على عامل في مسجد بمدينة إسطنبول، بعد أن نشب خلاف بينهما، وكاد أن يقتل خصمه بلكماته الخطيرة التي تسببت له بإصابة حرجة.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، بطل العالم السابق في رياضة "الكيك بوكسينج"، يافوز أوزدن، وهو ينهال بلكماته القوية على عامل النظافة في أحد مساجد منطقة "زيتين بورنو" في إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العامل "عثمان أماج" (38 عامًا) الذي تلقى عددًا كبيرًا من اللكمات القوية وبشكل متواصل، أصيب بكسر في الفك، وشلل جزئي في الوجه، وخضع للعلاج في المستشفى طوال 4 أيام.

ونشب الخلاف في البداية عندما احتج عامل النظافة على الملاكم الذي كان يضرب أبواب الحمامات في مكان الوضوء بقدمه للتأكد من كونها غير مشغولة.

ويبدو أن احتجاج العامل قد أغضب الملاكم الذي انتظر عند باب المسجد، لحين انتهاء العامل من الصلاة، حيث انقض عليه لحظة خروجه من باب المسجد بسيل من اللكمات القوية، سقط معها أرضًا.

وحاول العامل الدفاع عن نفسه دون جدوى أمام لكمات خصمه، قبل أن يتدخل المصلون ويفضون المشاجرة.

وأوقفت الشرطة الملاكم بعد شكوى العامل ضده عقب خروجه من المستشفى، فيما تعرّض المعتدي لسيل من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سلوكه العنيف ضد عامل النظافة، بجانب عدم احترام قدسية المسجد.

كما حظي عامل النظافة عثمان، بتعاطف واسع، حيث لايزال من غير الواضح إن كان سيستطيع تحريك وجهه مجددًا، ومواصلة عملة لإعالة أسرته المكونة من زوجة وابن وحيد.

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