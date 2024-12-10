الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

"فيتو" تعتذر عن نشر صورة بالخطأ للملاكم عبد الرحمن عرابي

الملاكم عبد الرحمن
الملاكم عبد الرحمن عرابي

وردت بالخطأ صورة للملاكم المعروف عبد الرحمن عرابي، ضمن سياق خبر نشرته "فيتو" يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024 م بعنوان: "تفريغ كاميرات المراقبة لكشف حقيقة واقعة تعدي ملاكم على فردي أمن كمبوند بالشيخ زايد".

 

وتؤكد "فيتو" أن هذا الخطأ غير مقصود على الإطلاق، كما تعرب عن اعتذارها لنشر صورة عبد الرحمن عرابي في خبر يتضمن اتهامات لا تخصه، بل تتعلق بملاكم آخر هو علي السلاموني.


كان المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين على بوابة أحد الكمباوندات الشهيرة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول كل من ا.ع 40 عاما، وم.ع   40 عاما، مصابين بكدمات وجروح بالوجه، ويعملان أفراد أمن إداري بكمباوند، وطرف ثان كل من علي السلاموني 20 سنة، حاصل على بطولة أفريقيا للملاكمة، وصديقيه “ح. خ”، 21 عاما، طالب، و“ع ع”، 20 عاما.

 

وتبين أنه أثناء فحص الطرف الأول  فرد الأمن  دعوة زيارة اللاعب وصديقه لدخول الكمباوند لزيارة صديق لهم، اعترضوا وتعدوا عليهما بالضرب ما تسبب في إصابتهما.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التي أمرت المباحث العامة بجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.


الجدير بالذكر أن عبد الرحمن عرابي (مواليد 9 أكتوبر 1987) وهو بطل أوليمبي مثّل مصر في دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020، وكانت آخر مشاركاته في أولمبياد باريس 2024.

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