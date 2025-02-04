إصابات في إطلاق نار داخل مدرسة بالسويد

أعلنت شبكة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل عن إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار وقع بمدرسة Risbergska في مدينة أوربرو السويدية.

انتشار قوات كبيرة من الشرطة وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف

وقالت وسائل إعلام سويدية إن مدينة أوربرو تشهد الآن، عملية أمنية واسعة النطاق في مدرسة Risbergska، حيث أفادت الشرطة بأن الحادث مرتبط بجريمة عنف خطيرة مشتبه بها، دون أن تكشف حتى اللحظة ما حدث، وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف في محيط المدرسة، في ظل دعوات من السلطات للعامة بتجنب المنطقة.

الطلاب في المدرسة يتحدثون عن وجود قنبلة

وقال شهود عيان من المدينة لـ SWED 24، إن الطلاب في المدرسة يتحدثون عن وجود قنبلة مشتبه بها اكتشفت وهي موضوعة على باب المدرسة.

الاستجابة الطارئة شملت إرسال عدد كبير من الوحدات الأمنية

ووفقًا لمصادر الشرطة، فإنه لم يتم تأكيد وجود إصابات حتى الآن، لكن الاستجابة الطارئة شملت إرسال عدد كبير من الوحدات الأمنية وخدمات الطوارئ. وقالت المتحدثة باسم الشرطة، صوفيا ييغليند: “لقد أرسلنا عددًا كبيرًا من الوحدات إلى الموقع، ولا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.”

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