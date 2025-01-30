أثار عاصفة غضب عالمية بعد حرق المصحف في 2023.. القصة الكاملة لمقتل العراقي سلوان موميكا.. مسلح اغتاله في بث مباشر.. ووالده تبرأ منه

مقتل سلوان موميكا، بعد أكثر من عام ونصف على إثارته الجدل بحرقه لنسخة القرآن الكريم في السويد، أعلنت الشرطة السويدية، أمس الأربعاء، عن مقتل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف أكثر من مرة، حيث وجد مقتولًا في شقته بمدينة سودرتاليا.

العثور على سلوان موميكا مقتولًا في شقته

تعرض سلوان موميكا لإطلاق النار في منزله، أثناء ظهوره في بث مباشر على منصة "تيك توك"، وتوجهت الشرطة لشقة سلوان بعد الإبلاغ عن إطلاق النار عليه، لتجده ميتًا.

مقتل سلوان موميكا في السويد، فيتو

وأعلن التلفزيون السويدي مقتل اللاجيء العراقي سلوان موميكا، 38 عامًا، برصاص مجهولين أطلقوا النار عليه داخل شقة بمدينة سودرتاليا، الغريب أن محكمة في ستوكهولم أعلنت أنه كان من المفترض أن تصدر حكمها، اليوم الخميس، في شكوى تم رفعها ضد سلوان موميكا تتهمه بالتحريض على الكراهية، لكنها أجلت قرارها، بسبب وفاة موميكا.

وسلوان موميكا هو مهاجر عراقي، كان قد أقدم على حرق القرآن الكريم في عدة مناسبات علنية عام 2023، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب في عدد من الدول العربية والإسلامية، وقام سلوان بالإبلاغ عن وجود بعض الأشخاص يهددون حياته بسبب إقدامه على حرق القرآن الكريم.

القصة الكاملة لحارق المصحف سلوان موميكا

لكن ما هي قصة العراقي سلوان موميكا، وحكايته مع إثارة مشاعر المسلمين في العالم بحرقة نسخ القرآن، وتصويره ذلك علنًا؟!

قبل انتقال سلوان موميكا إلى السويد، حاول الانخراط في العمل السياسي في العراق، وكانت له صلات مع مجموعة مسلحة أثناء القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، واشترك في تأسيس حزب سياسي سرياني غامض، منافس مع مجموعات مسلحة مؤثرة، وتعرض للاعتقال في العراق لفترة قصيرة.

وشارك سلوان موميكا في التظاهرات الواسعة ضد الفساد في العراق في نهاية عام 2019، في الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي قمعتها السلطات العراقية، وقتل خلالها أكثر من 600 شخص.

سلوان موميكا عراقي ليبرالي علماني ملحد

ويبلغ سلوان من العمر38 عامًا، ويصف نفسه بإنه "عراقي ليبرالي علماني ملحد، ومعارض للحكومة والنظام العراقي"، وقد أسس وترأس حزب الاتحاد السرياني بين أعوام 2014 حتى 2018".

سلوان موميكا يحرق القرآن الكريم، فيتو

ولد سلوان في قضاء الحمدانية، التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق، الذي يقطنها الغالبية المسيحية السريانية، وانتقل بعد إنهاء دراسته الابتدائية مع عائلته إلى مدينة بغداد، ثم انتقلزا بعد ذلك إلى مدينة أربيل في كردستان العراق.

بعد ظهور التنظيم الإرهابي، الذي يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" واجتياحه العراق، وخاصة في محافظة نينوى ومدنًا عراقية أخرى عام 2014، انضم سلوان موميكا إلى فصيل مسلح يعرف باسم بابليون، قبل أن ينشق عنه، ويشكل "كتائب روح الله عيسى بن مريم"، المنضمة تحت مظلة أحد فصائل الحشد الشعبي العراقي.

كان سكان الحمدانية يترقبون الأفعال البشعة التي يقوم بها التنظيم الإرهابي "داعش"، ورغم الاستنكارات وبيانات الرفض التي أطلقها رجال دين مسيحيون داخل العراق وخارجه، ولكن تبقى الذاكرة في العراق محملة بكثير من الآلام والخوف والتهجير والاعتداء خلال العنف الطائفي في العراق 2006-2008.

سلوان موميكا يؤسس فصيل بابليون المسلح بالعراق

وارتبط سلوان بفصيل "بابليون" المسلح، الذي يقوده ريان الكلداني، المدرج على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2019، بعد ذلك انشق سلوان موميكا عنه، بسبب خلافات نشبت بينه وبين بعض قيادات الفصيل، وبعد تحرير دير مار بهنام عام 2016 من قبضة "داعش"، حيث يحمل الدير رمزية عالية لدى مسيحي العراق، فهو يرتبط بالأمير الآشوري مار بنهام، وبني الدير في القرن الرابع الميلادي.

مقتل سلوان موميكا في بث مباشر، فيتو

قام تنظيم "داعش" بتشويه قبر مار بنهام بشدة في عام 2015، وتم تدنيس اللوحات الجدارية الخارجية في جميع مباني الدير؛ وفي عام 2016 تم تحرير المنطقة من سيطرة التنظيم، في عملية تحرير نينوى 2016، وتم إعادة ترميمه الدير أوائل ديسمبر عام 2018.

بعد عملية تحرير والبدء في ترميم الدير، شكل موميكا بعدها "كتائب روح الله عيسى بن مريم"، تحت لواء "كتائب الإمام" بزعامة شبل الزيدي، في 2018، ولم تسجل نشاطات لكتائب روح الله عيسى بن مريم بعد تحرير منطقة سهل نينوى ذات الأغلبية المسيحية.

وتشكلت فصائل الحشد الشعبي في أوائل يونيو 2014، عندما أصدر المرجع الديني العراقي الشيعي آية الله علي السيستاني فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتجيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهيًا بـ "الجهاد الكفائي".

وأصدر البرلمان العراقي في نوفمبر 2017، قانونًا جديدًا يقنن وضع قوات الحشد الشعبي.

سلوان يظهر في فيديو قصير للحشد الشيعي

وظهر سلوان في فيديو قصير، ويبدو أنه جزء من مادة دعائية، بثتها فصائل شيعية مسلحة في العراق، كما أجري سلوان مقابلة تلفزيونية مع إعلام "كتائب الإمام علي"، لشرح سبب انضمامه لهذا الفصيل، أثناء معارك تحرير محافظة نينوى، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة حرق القرآن الأولى.

سلوان موميكا مقاتل بالحشد الشعبي العراقي، فيتو

بداية معرفة العالم بالعراقي سلوان موميكا عندما أقدم على حرق نسخة من المصحف في السويد في أول أيام عيد الأضحى عام 2023، والذي لقي ردود فعل غاضبة في عدة دول إسلامية وعربية، وتطور الأمر لاقتحام لمقر السفارة السويدية في بغداد من قبل متظاهرين تابعين لتيار رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، احتجاجًا على سماح الحكومة السويدية بعملية حرق القرآن.

سر حرق سلوان موميكا للقرآن عدة مرات

وفي 28 يونيو 2023، بدأ سلوان موميكا بفاعليات تثير مشاعر وغضب المسلمين، حيث داس سلوان موميكا بقدمه على نسخة من القرآن، قبل أن يدس فيه قطعا من لحم الخنزير، ويحرق بضع صفحات منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، وذلك في اليوم الأول من عيد الأضحى آنذاك.

سلوان موميكا يدنس القرآن في أول أيام عيد الأضحى، فيتو

كما نظم سلوان موميكا تجمعًا، سمحت به الشرطة السويدية في ستوكهولم، وأيضًا أثار مشاعر المسلمين مرة أخرى، فداس على المصحف ومزق صفحاته، ودنس العلم العراقي، وفي المرتين، تحدى موميكا المتظاهرين المعارضين، الذين انتقدوا تصرفاته.

بعض المقربين من العراقي سلوان موميكا كشفوا دوافعه لحرق القرآن وإثارة مشاعر العرب والمسلمين ضده، حيث قالوا إنه "كان يقدم نفسه كمدافع عن المسيحيين أيام فترة نزوحهم إلى إقليم كردستان" مؤكدين أن موميكا "تسبب في كثير من المشاكل للأسر النازحة وقتها"

ويؤكد بعض المقربين لسلوان موميكا أن والده موميكا صباح متى يعيش حاليًا في ألمانيا، وقد أعلن تبرأه من ابنه، قبل حرقه للقرآن بنحو ثلاثة أشهر، بسبب براءته المشاكل الأسرية التي تسبب فيها سلوان.

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