الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

السويد تفتح تحقيقا في مقتل العراقي سلوان موميكا وتعتقل 5 أشخاص

سلوان موميكا، فيتو
سلوان موميكا، فيتو

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلا عن السلطات السويدية، بأن شرطة ستوكهولم قالت إنه تم العثور على رجل مصاب بطلقات نارية مساء أمس، وأنها فتحت تحقيقا أوليا في جريمة قتل العراقي سلوان موميكا واعتقال 5 أشخاص.

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

وأعلنت محكمة في ستوكهولم، اليوم الخميس، وفاة اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أقدم على حرق المصحف.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أنه قٌتل في إطلاق نار بمدينة قريبة.

وأفادت الشرطة في بيان بأنها "أوقفت 5 أشخاص خلال الليل ووضعتهم النيابة العامة قيد التوقيف" على خلفية قتل موميكا.

وكان سلوان موميكا (38 عاما) قد قام بعمليات حرق وتدنيس للقرآن في السويد.

غضب وانتقادات في دول إسلامية

وانتشرت فيديوهات حرق القرآن في أنحاء العالم، مما أثار الغضب والانتقادات في دول إسلامية عدة، وأدى لاندلاع أعمال شغب واضطرابات في أماكن عدة.

وكانت السلطات تقوم بالتحقيق معه للتحريض ضد جماعات عرقية في السويد.

وثائق قضائية أكدت أن المتوفى هو موميكا

وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية إنه تم إرجاء إصدار حكم، اليوم الخميس، في محاكمة كان  موميكا متهما فيها بسبب وفاة المتهم.

وأكدت وثائق قضائية والقاضي في القضية جوران لوندال أن المتوفي هو موميكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويدية.

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