السويد تطلق سراح 5 محتجزين بقضية مقتل سلوان موميكا حارق المصحف

قرر المدعي العام في السويد إطلاق سراح الأشخاص الخمسة، الذين اعتقلوا بعد مقتل سلوان موميكا مساء الأربعاء الماضي في السويد، والذي أثار احتجاجات غاضبة في عام 2023 بحرق نسخ من المصحف علنا.

حكم قضائي جديد بشأن محتجزين بقضية حارق المصحف في السويد

وقال المدعي العام راسموس أومان في بيان صحفي إن "الشكوك ضعفت ولم أعد أرى أي سبب لإبقاء هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال"، موضحًا أن الشكوك لم تستبعد تماما وأن التحقيق مستمر.

وكانت السلطات السويدية أعلنت أمس القبض على 5 أشخاص يزعم تورطهم في مقتل موميكا البالغ من العمر 38 عامًا.

وأكد المدعي راسموس أومان، فتح تحقيق في مقتل اللاجئ العراقي، قائلا: "نحن في المراحل المبكرة جدا، هناك الكثير من جمع المعلومات، وقد أوقفنا خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في الجريمة"، حسب وكالة “فرانس برس”.

جاء ذلك بعدما أعلنت محكمة في ستوكهولم كان يفترض أن تصدر حكمها اليوم في شكوى رفعت ضد سلوان موميكا، وهو عراقي، لاتهامه بالتحريض على الكراهية، أنها أرجأت قرارها حتى الثالث من فبراير بسبب وفاة المتهم.

كما أوضحت الشرطة في بيان، أنه تم استدعاؤها بعد حادث إطلاق نار مساء الأربعاء في مبنى كان يقيم فيه المواطن العراقي، في سودرتاليي بضاحية ستوكهولم. وعند وصول الشرطة إلى المبنى وجدت "رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى"، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة القتل.

علما أن موميكا كان على مواقع التواصل الاجتماعي عند إطلاق النار عليه وقد صوّرت جريمة قتله.

في حين بينت بعض المعلومات أن المهاجم تمكن من دخول المبنى من السطح.

يذكر أن الادعاء السويدي كان وجه لحارق القرآن الذي أثار موجة غضب في السويد والعديد من البلدان العربية قبل سنتين، مع شريكه سلوان نجم في أغسطس الماضي تهمة "التحريض ضد مجموعة عرقية" أربع مرات خلال صيف 2023.

وبحسب البيان الاتهامي، فإن المتهمين دنسا المصحف وأطلقا تصريحات مهينة للمسلمين، وجرت إحدى هذه الوقفات أمام مسجد في ستوكهولم.

فيما أثر سلوك المتهمين على العلاقات بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط لا سيما العراق في صيف 2023.

إذ هاجم متظاهرون عراقيون في يوليو من العام نفسه، السفارة السويدية في بغداد مرتين، ما أدى في المرة الثانية إلى اندلاع حريق في حرم المبنى.

ما دفع جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) في أغسطس من ذلك العام إلى رفع مستوى التهديد إلى أربع درجات على سلم من خمس درجات بعد أن جعل حرق القرآن هذا البلد هدفا ذا أولوية.

بينما نددت الحكومة السويدية بتدنيس المصحف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القانون السويدي يحمي حرية التعبير والتجمع.

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