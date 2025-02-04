إصابة 7 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب حاجز تياسير في الأغوار الشمالية

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 7 جنود بعملية إطلاق نار على حاجز تياسير في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن المنفذ وصل الحاجز وتحصن داخل برج للمراقبة وأطلق النار اتجاه الجنود.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الإصابات بينهم إثنين فى حالة حرجة بعملية إطلاق للنار، مؤكدة أن طائرات مروحية تنقل إصابات في صفوف جنود الاحتلال بعد اشتباك مسلح على حاجز تياسير شرقي مدينة طوباس.

بالفيديو | لحظة تنفيذ عملية حاجز تياسير شرقي مدينة #طوباس بالضفة الغربية pic.twitter.com/KeWWwNuMFS — قناة المنار (@TVManar1) February 4, 2025

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ورد بلاغ عن وقوع إطلاق للنار في منطقة تياسير التابعة للواء منشيه "جنين".

وأشار إلى وقوع عدد من الإصابات دون تحديد العدد.

بينما أشارت نجمة داوود الحمراء إلى أن عدد المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز تياسير 7 حالات إثنين منهم في حالة حرجة جدًا، وإثنين متوسطة، و3 طفيفة.

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