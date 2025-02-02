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رياضة

أشرف بن شرقي يتحدث عن كواليس انضمامه للأهلي وعلاقته بـ تريزيجيه

بن شرقي، فيتو
بن شرقي، فيتو

تحدث أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي الجديد، عن كواليس انضمامه للقلعة الحمراء قادما من نادي الريان القطري هذا الشتاء.

ووجه أشرف بن شرقي عبر قناة النادي الأهلي الشكر لجماهير الأهلي على الاستقبال الرائع، وقال: يشرفني الانضمام إلى النادي الأهلي، كنت دائمًا أتلقى ترحيبًا حارًا من جماهير الأهلي، حتى عندما كنت ألعب في فريق آخر.

وأضاف: تلقيت مفاوضات من الأهلي منذ عام، والحمد لله أنني اليوم متواجد في الأهلي.

وتابع: علاقتي بتريزيجيه رائعة، وكان دائمًا يحفزني ويطالبني بالانتقال إلى الأهلي ولا يوجد أي مشكلة بالنسبة لي في اللعب بأي مركز، والأهم هو التواجد في الملعب.

وأكمل: تنازلت عن مستحقاتي المالية في نادي الريان من أجل الانتقال إلى الأهلي.

وعن إصابته قال: الإصابة خفيفة، ومدة غيابي عشرة أيام، ومن الوارد المشاركة في التدريبات والتأهيل بدءًا من غد.

واختتم: سعيد بوجود لاعبين مغاربة في الأهلي، وهذا أمر جيد، أشكر اللاعبين والجهاز الفني والجمهور على الاستقبال الرائع وأشكر مارسيل كولر رئيس النادي ومحمود الخطيب وخالد مرتجي على ما فعلوه من أجل التعاقد معي.

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اشرف بن شرقي اشرف بن شرقي لاعب لاعب النادي الاهلي

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