أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يضم صفقة جديدة من دوري القسم الثاني،أشرف بن شرقي يخوض مرانه الأول بالتتش،هيثم فاروق يصدم جماهير الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي دلفي الرياضي الناشط في دوري القسم الثاني ب عن انتقال لاعبه مصطفى الدكش إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة، وذلك ضمن الانتقالات الشتوية الجارية.

تواجد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، في ملعب مختار التتش، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث خاض اللاعب تدريبات منفردة ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

فجر هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية المنتظر في القلعة البيضاء، مفاجأة من العيار الثقيل عن صفقة الحسن كوروما لاعب الشامية القطري.

واقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الحسن كوروما مهاجم فريق الشحانية القطري في الميركاتو الشتوي الجاري.

فيما انتشرت تقارير اعلامية بأن هيثم فاروق هو من رشح الحسن كوروما لنادي الزمالك من أجل التعاقد معه

يكشف مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، برئاسة محمد كامل عن التصميم النهائي لاستاد النادي الأهلي، في احتفالية كبرى يشهدها معبد حتشبسوت بمدينة طيبة في الأقصر يوم 14 فبراير الجاري.

أعلن عماد متعب نجم الأهلي السابق وفاة جدته لأمه اليوم، الإثنين، وكتب متعب عبر حسابه على فيس بوك، "توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي إلى أمي، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

أعلن نادي دلفي الرياضي الناشط في دوري القسم الثاني ب عن انتقال لاعبه مصطفي الدكش إلي صفوف النادي الأهلي علي سبيل الإعارة وذلك ضمن الانتقالات الشتوية الجارية.

أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حسم صفقة جديدة، اليوم الإثنين، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

أعلن نادي رين الفرنسي تعاقده مع المهاجم الأردني المميز موسى التعمري، قادمًا من فريق مونبلييه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن تعين بابا فاسيليو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكابتن شوقي غريب.

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