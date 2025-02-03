أخبار الاقتصاد اليوم: الثوم يواصل الانخفاض واستقرار أسعار الدواجن.. تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S20 Ultra

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



وزير الاستثمار يبحث مع وفد مجموعة الغانم الكويتية زيادة مشروعات الشركة بمصر

في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة " علي الغانم" الكويتية ضم كل من فهد على الغانم، و يوسف شاهين الغانم.



واستعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، إلى جانب جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض مستهدفات الشركة للتوسع في استمارتها في مصر في مجال الإنشاءات،كما استعرض مشروع إنشاء منتجع سياحي على البحر الأحمر، لافتا إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع للأنسولين بالتعاون مع شركات أجنبية.

وقال «الخطيب» إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، كما تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، وكذا العمل على تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.



وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.





أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب استقرارا بحركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025 في السوق المحلية.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4497 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3935 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3372 جنيها للبيع.





فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب



كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن الدولة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لإقرارحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تم الحديث عنها منذ أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أنه يتم تحديد القيمة الخاصة بـزيادة الرواتب الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة عقب عرض الدراسة على الرئيس السيسي.



موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

وأكد: أنه من المتوقع التبكير في إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لتبدأ من فبراير الجاري أي قبل السنة المالية 2025/2026، مشيرًا إلي استفادة حوالي 5 ملايين موظف بالدولة بهذه الحزمة.

نسبة زيادة المعاشات

وأوضح: أنه وفقا للقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15% .

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

ولفت: إلي أن القطاع الخاص سيقرر هو الاخر من خلال المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور في ظل المعطيات الراهنة.



سعر ومواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S20 Ultra

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S20 Ultra والذى تم إطلاقه عام 2020 وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف سامسونج.

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي مصنوع من الزجاج من الـ Gorilla Glass الجيل السادس مع إطار من المعدن ويدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim كما ان الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 حتى متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة.

الشاشة تأتي بشكل الثقب الـ Infinity O وتأتي الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 9 بوصه بجودة الـ QHD+ بدقة 1440×3200 بكسل مع وجود طبقة حماية من أحدث نوع الـ Corning Gorilla Glass الجيل السادس بالإضافة لدعم الشاشة إلى الـ HDR10+ وتدعم الشاشة خاصيتي الـ 60Hz والـ 120Hz.

يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت كما يمكن زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 1 تيرا بايت ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية مع معالج سامسونج Exynos 990 بتكنولوجيا الـ 7 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G77 MP11.

اما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وتدعم الكاميرا الأمامية التصوير الـ 4K.

والكاميرا الخلفية بارزة عن ظهر الهاتف حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري الـ OIS والكاميرا الثانية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.6 والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير العريض الـ Ultra Wide وتصوير الفيديوهات بأقصى تثبيت ممكن من طريق الـ Super Steady video أما الكاميرا الأخيرة فتأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل وهي كاميرا TOF وهي الخاصة بالتصوير ثلاثي الأبعاد وعمل العزل بالإضافة إلى فلاش خلفي أحادي من نوع ليد كما يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بدقة 3240.

رئيس شعبة الأدوية يزف بشرى سارة بشأن أزمة نقص الدواء



كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن مفاجأة سارة بشأن توطين صناعة الأدوية في مصر.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه سيتم الاعلان عن توسع إحدي شركات الأدوية العالمية في مصانعها بمصر بمبلغ ضخم، وذلك خلال الخميس المقبل.

ولفت إلي أن إحدي شركات الأدوية العالمية تعلن عن التوسع في توفير أدوية الأمراض المزمنة في مصر.

وأشار: إلي أن هناك تنسيق مع نقابة الأطباء من أجل كتابة الإسم العلمي للدواء في ظل وفرة المستحضرات الدوائية المحلية بنفس الفاعلية.



وأوضح “عوف”: الدولة لديها استراتيجية تعمل عليها منذ فترة على وجود احتياطي ورصيد من الأدوية يكفى على الأقل لمدة 6 أشهر.

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة لم تصدر أي رسوم جديدة علي مخازن الأدوية.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن الهيئة أصدرت قرارا جديدا لوضع اشتراطات جديدة لمخازن الأدوية نظرا لأن هذه المخازن يتم وضع فيها الأدوية وهي سلعة استراتيجية ويجب أن تتوفر بها اشتراطات التخزين الجيد.



الثوم يواصل الانخفاض

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025، إذ لليوم الثاني على التوالي تتراجع أسعار الثوم.

وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025، في السطور الآتية:

تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10إلى 16 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 14 جنيها.



تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 25 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 18 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10إلى 15 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR Magic 7 Pro

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف هونر ماجيك 7 برو HONOR Magic 7pro، ولذلك نقدم خلال السطور مواصفات وسعر هاتف هونر الجديد.

يأتى هاتف هونر بشاشة بشكل الثقب المزدوج منحنية من كل الأطراف من نوع LTPO OLED بمساحة 6.8 بوصة مع دعم الشاشة لمعدل التردد الأعلى الـ 120Hz مع دعم خاصية الـ HDR10+ مع طبقة حماية على الشاشة من نوع NanoCrystal Shield.

وبالنسبة إلى الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف فيأتي بظهر من الزجاج مع فريم من المعدن والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69 أسفل الماء حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

وبالنسبة إلى المعالج فيأتي الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 8 Elite بتكنولوجيا الـ 3 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 830 وهو نفس معالج هاتف Samsung S25 Ultra.

أما الكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 مع وجود مستشعر IR بجانب السيلفي وهو مسؤول عن خاصية الـ Face Unlock وتعمل بكفاءة حتى في الظلام.

والكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغيرة F/1.4-2.0 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا Periscope خاصة بعمل الزوم حتى 100X وتأتي بدقة 200 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بمعدل التقاط 24 و30 و60 و120 و240 إطار في الثانية.

كما يأتي هاتف هونر بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

اما البطارية فتأتي بسعة 5850 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط والشحن العكسي بقوة 5 واط والشحن اللاسلكي العكسي.

سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 فبراير في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم، سجل سعرالفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 94.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.







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