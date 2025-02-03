الإثنين 03 فبراير 2025
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اقتصاد

انخفاض الليمون 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر  الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025.

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

انهيار سعر الثوم، انخفاض 7 أصناف

انخفض سعر الطماطم نحو 50 قرشًا، الكوسة نحو جنيه، الباذنجان نحو 50 قرشًا، الفلفل الرومي بلدي/ صوب نحو 3 جنيهات، الثوم نحو 55 جنيهًا، الليمون بلدي نحو 5 جنيهات.

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

ارتفاع 4 أصناف من الخضراوات

ارتفع سعر البطاطس نحو 50 قرشًا، الفلفل ألوان نحو 5 جنيهات، الملوخية نحو جنيه، السبانخ نحو جنيه.

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم 

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 35 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من  13 إلى 19 جنيها.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضروات اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو البسلة من 12 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 8 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 70 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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