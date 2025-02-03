وزير الاستثمار ونظيره الكويتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وخليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي لقاءا موسعا في إطار ترأسهما لاجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقد أشاد الوزيران بالنتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة المشتركة والتى تضمنت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة، وكذا فى مجال التعاون بين الغرف التجارية.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت عام 2023 نحو 3 مليارات دولار

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت عام 2023 نحو 3 مليارات دولار، مشيرا الى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري والتي تبلغ حاليا نحو 4.5 مليار دولار، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

ومن جانبه أكد خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة الكويتي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين البلدين وترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين الكويتي والمصري على حد سواء، مشيرا إلى أهمية الاستفادة اللجنة التجارية المشتركة في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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