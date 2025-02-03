هيئة الدواء: لم نفرض أي رسوم مالية جديدة على تراخيص مخازن الأدوية (فيديو)

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة لم تصدر أي رسوم جديدة علي مخازن الأدوية.

اشتراطات جديدة لمخازن الأدوية

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن الهيئة أصدرت قرارا جديدا لوضع اشتراطات جديدة لمخازن الأدوية نظرا لأن هذه المخازن يتم وضع فيها الأدوية وهي سلعة استراتيجية ويجب أن تتوفر بها اشتراطات التخزين الجيد.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن العام الماضي قامت هيئة الدواء ب ١٥٠ ألف حملة تفتيش على المخازن واكتشفت ١٥ ألف مخالفة في مخازن الأدوية.

وأعلن رئيس هيئة الدواء المصرية أن زيادة أسعار الأدوية مرتبط بزيادة سعر الدولار.

وأشار إلى أن عبوة الدواء جزء كبير من إنتاجها يعتمد على الدولار سواء المادة الخام أو التعبئة والتغليف.

وأكد أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار سيتم زيادة أسعار الأدوية حتى لا تتعرض لنقص الدواء.

كما أكد أن كل ما يباع داخل الصيدليات يجب أن يخضع لمراقبة هيئة الدواء المصرية مشيرا إلى أن الجهة المنوط بها التفتيش علي الصيدليات هي هيئة الدواء.

قرار تنظيم بيع المكملات الغذائية

ولفت الى أنه يوجد بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء للأشراف علي المكملات الغذائية في الصيدليات والمخازن والموزعين.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة أصدرت قرارًا لتنظيم توزيع المكملات الغذائية في السوق من خلال إبلاغ الهيئة عن مكان توزيع المكملات الغذائية في المخازن بهدف منع التلاعب في بيع المكملات الغذائية.

مشروع التتبع الدوائي

كما أكد الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي سوف يستهدف القضاء علي غش الأدوية وتهريبها والممارسات الخاطئة في سوق الدواء من قلة تمنع بيع الدواء بشكل رسمي.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية ان مشروع التتبع الدوائي يهدف الي وجود رقم قومي لكل عبوة دواء في السوق يتم تتبع العبوة من خلال هذا الرقم.

وأشار الي أن سوق الدواء العام الماضي في ٢٠٢٤ استقبل ٣.٥ مليار عبوة دواء اي يوجد ٣.٥ مليار رقم قومي لعبوات الأدوية المتوفرة في السوق.

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