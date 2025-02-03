الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: لم نفرض أي رسوم مالية جديدة على تراخيص مخازن الأدوية (فيديو)

د.على الغمراوي، فيتو
د.على الغمراوي، فيتو
ads

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة لم تصدر أي رسوم جديدة علي مخازن الأدوية.

اشتراطات جديدة لمخازن الأدوية

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن الهيئة أصدرت قرارا جديدا لوضع اشتراطات جديدة لمخازن الأدوية نظرا لأن هذه المخازن يتم وضع فيها الأدوية وهي سلعة استراتيجية ويجب أن تتوفر بها اشتراطات التخزين الجيد.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن العام الماضي قامت هيئة الدواء ب ١٥٠ ألف حملة تفتيش على المخازن واكتشفت ١٥ ألف مخالفة في مخازن الأدوية. 

وأعلن رئيس هيئة الدواء المصرية أن زيادة أسعار الأدوية مرتبط بزيادة سعر الدولار.

وأشار إلى أن عبوة الدواء جزء كبير من إنتاجها يعتمد على الدولار سواء المادة الخام أو التعبئة والتغليف.

وأكد أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار سيتم زيادة أسعار الأدوية حتى لا تتعرض لنقص الدواء. 

كما أكد أن كل ما يباع داخل الصيدليات يجب أن يخضع لمراقبة هيئة الدواء المصرية مشيرا إلى أن الجهة المنوط بها التفتيش علي الصيدليات هي هيئة الدواء.

قرار تنظيم بيع المكملات الغذائية

ولفت الى أنه يوجد بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء للأشراف علي المكملات الغذائية في الصيدليات والمخازن والموزعين.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة أصدرت قرارًا لتنظيم توزيع المكملات الغذائية في السوق من خلال إبلاغ الهيئة عن مكان توزيع المكملات الغذائية في المخازن بهدف منع التلاعب في بيع المكملات الغذائية.

مشروع التتبع الدوائي

كما أكد الغمراوي أن مشروع التتبع الدوائي سوف يستهدف القضاء علي غش الأدوية وتهريبها والممارسات الخاطئة في سوق الدواء من قلة تمنع بيع الدواء بشكل رسمي. 

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية ان مشروع التتبع الدوائي يهدف الي وجود رقم قومي لكل عبوة دواء في السوق يتم تتبع العبوة من خلال هذا الرقم.

وأشار الي أن سوق الدواء العام الماضي في ٢٠٢٤ استقبل ٣.٥ مليار عبوة دواء اي يوجد ٣.٥ مليار رقم قومي لعبوات الأدوية المتوفرة في السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء مخازن الأدوية

مواد متعلقة

العرب تخلوا عنا، نعيم قاسم يتحدث إلى المرجفين والمدبرين: المنطقة تواجه مؤامرة شيطانية، والاحتلال لا ينتظر مبررا للحرب والدليل الـ39 ألف هجوم (فيديو)

تفسير حلم تناول الدواء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

هيئة الدواء تكشف أهمية إصدار دستور الأدوية المصري

عوض تاج الدين: نسعى لعدم وجود أي أزمات بقطاع الدواء في مصر

مستشار الرئيس للصحة: لم يكن هناك بديل أو مثيل لبعض الأدوية خلال الأيام الماضية

هيئة الدواء: إتاحة دستور الأدوية المصري للشركات والمصانع مجانا لمدة عام فقط

هيئة الدواء تطلق دستور الأدوية المصري لضمان فاعلية وأمان المستحضرات الدوائية

اجتماع عاجل لرئيس الوزراء لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، رابط سريع

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أهم جوائز حفل جرامي الـ 67 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية