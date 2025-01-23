سعر هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra

أطلقت سامسونج رسميا هاتفها الجديد سامسونج جالاكسي Galaxy S25 Ultra بخصائص الذكاء الاصطناعي، مع نظام Galaxy AI وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد.

مواصفات هاتف سامسونج

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite، ويوفر زيادة في الأداء بنسبة 40% في وحدة المعالجة العصبية، و37% في وحدة المعالجة المركزية، علاوة على 30% في وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق وعملت شركة سامسونج وQualcomm Technologies معًا لتخصيص Snapdragon 8 Elite لهواتف Galaxy، حيث تتسم سلسلة Galaxy S25 بمعالجة متقدمة وفعالة للصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع ProScaler لتحقيق تحسن بنسبة 40% في جودة صورة الشاشة، كما تم دمج التكنولوجيا المخصصة مع محرك الصور الطبيعية الرقمية المتنقل من سامسونج (mDNIe) المدمج في المعالج باستخدام Galaxy IP، ما يعزز كفاءة طاقة الشاشة بشكل أكبر.

ويتسم معالج Snapdragon 8 Elite بمحرك Vulkan وتقنية Ray Tracing، ما يجعل الألعاب المحمولة أكثر سلاسة وواقعية، وتعمل جميع الاستخدامات المكثفة للجهاز ومعالجة الذكاء الاصطناعي بسلاسة، بفضل بنية متقدمة لخفض الحرارة مع غرفة بخار أكبر بنسبة 40%، بالإضافة إلى مادة واجهة حرارية مصممة خصيصًا (TIM) توفر تحسنًا إضافيًا في الكفاءة الحرارية.

وبالنسبه للكاميرات فتعتمد على مستشعرات عالية الدقة ومحرك ProVisual، مما يضمن تفاصيل فائقة في مختلف الظروف، ويتسم المستشعر الجديد بدقة 50 ميجابكسل، وهو ما يمثل ترقية ملحوظة عن المستشعر السابق بدقة 12 ميجابكسل ويتم الآن تطبيق التسجيل بتقنية HDR بدقة 10 بت تلقائيًا، ما يضفي عمقًا لونيًا أغنى بأربع مرات مقارنةً بتقنية 8 بت، ويمكن بالتالي لهاتف Galaxy S25 التقاط التفاصيل في أية ظروف إضاءة،

ويوفر Galaxy S25 تحكمًا في عمق المجال عبر خاصية Virtual Aperture، المدمجة في Expert RAW كما تم تحسين Portrait Studio أيضًا، ما يتيح للمستخدمين إنشاء صور رمزية مخصصة مع تعبيرات أكثر واقعية، كما يقدم Filters مرشحات جديدة على طراز الصور القديمة.

ويأتي Galaxy S25 Ultra الأنحف والأخف وزنًا مع حافة مستديرة تعزز من سهولة الإمساك بهيكل مصنوع من التيتانيوم وطبقة Corning Gorilla Armor 2 الجديدة يجمع الهاتف بين زجاج السيراميك من Corning ومعالجة السطح المضادة للانعكاس.

تأتى سلسلة Galaxy S25 مزودة بالذكاء الاصطناعي المتطور من خلال واجهة One UI 7 وتُعتبر هذه السلسلة بداية لرؤية مشتركة مع Google لإعادة تشكيل نظام Android مع وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره حيث قال تي إم روه، رئيس وحدة أعمال تجربة الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات انه تم تطوير Galaxy AI لمساعدة الجميع على التفاعل مع أجهزتهم بشكل طبيعي ودون القلق بشأن خصوصيتهم.

ويتيح الذكاء الاصطناعي المزوّد بإمكانات متعددة الوسائط في هواتف Galaxy S25 فهم النصوص والكلمات والصور ومقاطع الفيديو، ما يضمن تفاعلات طبيعية وسلسة، كما تعزز التحديثات الأخيرة على خدمة Circle to Search من Google تجربة البحث على شاشة الهاتف.

ويتم الاحتفاظ بجميع البيانات المخصصة بشكل خاص وآمن في Knox Vault، كما يقدم Galaxy S25 أيضًا تشفيرًا ما بعد كمي، لتعزيز حماية البيانات الشخصية ضد التهديدات التي قد تزداد مع تقدم الأنظمة الإلكترونية.

كما تعتمد واجهة One UI 7 على طبقة أمان إضافية متقدمة وتتضمن التحديثات الإضافية إعدادات الحد الأقصى للقيود، وحماية محسّنة من السرقة، بالإضافة إلى لوحة تحكم Knox Matrix الجديدة التي تتيح مراقبة حالة الأمان للأجهزة المتصلة.

سعر هاتف سامسونج

وسيتوفر Galaxy S25 Ultra بألوان التيتانيوم الفضي والتيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الرمادي ويبدأ السعر العالمي للهاتف من 1300 دولار للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

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