الأحد 02 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انهيار سعر الثوم في سوق العبور

سعر الخضار
سعر الخضار

سعر  الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025.

<strong>اسعار الخضار </strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>اسعار الخضار </strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 6 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
سعر الخضار
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم 

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 14 جنيها.
<strong>اسعار الخضار </strong>
سعر الخضار

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 15 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من  13 إلى 19 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
سعر الخضار
سعر الخضار

سعر الخضروات اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو البسلة من 12 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار الخضار </strong>
سعر الخضار

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 55 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 70 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
<strong>اسعار الخضار </strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
سعر الخضار
سعر الخضار

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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