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اقتصاد

وزير الاستثمار: نتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية ونجري إصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض النتائج الإيجابية للجنة التجارية المشتركة بين البلدين فى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة، وكذا فى مجال  التعاون بين الغرف التجارية.

 

واستعرض «الخطيب» الجهود التى تتبناها الدولة المصرية حاليا لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والهادفة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المستثمرين، مشيرا الى تطلع الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري فى القطاعات محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبها أكدت  نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتطلع الى العمل المثمر بين الجانبين من خلال وضع خارطة طريق للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، في ظل الإمكانات والفرص المتاحة، وبما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين.

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