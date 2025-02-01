السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025 (آخر تحديث)

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم، سجلت  أسعار الفراخ  تباينًا في الأسواق، إذ ارتفع  سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 3 جنيهات، مقابل استقرار أسعار الدواجن البلدي؛ بحسب آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في  بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الفراخ اليوم السبت في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم السبت 1 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب  أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

<strong>أسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 99.8 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 92 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 106 جنيهات إلى 140 جنيهًا للمستهلك. 

<strong>أسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 86 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا.

<strong>أسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم السبت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
<strong>أسعار الفراخ</strong>
اسعار الفراخ
  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.
<strong>أسعار الفراخ</strong>
أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم 

  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 140 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الفراخ اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ البيضاء اسعار الفراخ الحمرا سعر الفراخ سعر كيلو الوراك سعر البانية اسعار الفراخ البيضاء اليوم
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

بعد واقعة أسد الفيوم، كيف نظم القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

أسعار الذهب في أول فبراير 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

محاضر متبادلة وإصابات، مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية بعد أداء الامتحانات

منوعات

المزيد

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد 10 جولات من الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية