إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى.

انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأقليمى، ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة إصابة 7 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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