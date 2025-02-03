الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

إصابة 7 أشخاص فى
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى

 أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى.

انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى 

 تلقت  غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأقليمى، ووجود مصابين.

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وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة إصابة 7 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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