رئيس الوزراء الياباني يعتذر بسبب تصريحات حول جزر الكوريل

اعتذر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن تصريحات مسؤولين اعتبرا فكرة دفن النفايات النووية الروسية واليابانية في جزر الكوريل "مغرية مقابل إعادة روسيا للجزر".

رئيس الوزراء الياباني يعتذر



ومن جانبه قدم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو ووزير شؤون أوكيناوا والأراضي الشمالية يوشيتاكا إيتو اعتذاراتهما.

وقال رئيس الوزراء إيشيبا خلال اجتماع لجنة الميزانية في البرلمان: "لا يوجد ما نقوله هنا! أعتذر. مثل هذه الأشياء لا يجب أن تحدث. لا أعرف إذا كان ذلك متعمدا، لكن كان هناك تساهل وتعال وموقف متعجرف. أقدم اعتذاري العميق نيابة عن الحكومة".



وأضاف وزير الاقتصاد يوجي موتو: "صدمت عندما سمعت ذلك. تصريحات موظفي منظمة إدارة النفايات النووية (NUMO) كانت طائشة وتفتقر إلى الانتباه. تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار ذلك".

وقال الوزير يوشيتاكا إيتو: "عندما سمعت عن ذلك، لم أستطع كبح دهشتي. بدأت العمل على قضية كيفية إجراء تجربة للدفن النهائي للنفايات النووية في هوكايدو منذ 30 عاما، وما زلت مهتما بهذه القضية، لكنني تفاجأت باقتراح دفن النفايات النووية في الأراضي الشمالية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.