مستشار الري الحديث للزراعة في اليابان يزور الفيوم

قال الدكتور أسامه دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن يوإتشى إناجاكى مستشار الرى الحديث لتطوير نظم رى الحقول، زار الفيوم، فى إطار مشروع تحديث الرى الحقلى، بالتعاون بين وزارة الزراعة باليابان، مع وزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية.

مساعدة الخبراء لتقديم المساعدة للمزارعين

وطلب الخبير الياباني بضرورة تقديم التسهيلات الممكنة لمساعدة الخبراء في تحديد المعوقات الفعلية للعمل على إيجاد حلول عملية لتوفير احتياجات المزارعين، لتطوير الري في الفيوم، لأن ندرة المياه أصبحت من القضايا الكبرى التي تواجه الحكومات، وأثنى على جهود الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لإيجاد حلول لهذه المشكلة، خاصة في القطاع الزراعي من خلال تبني أساليب الري الحديث.

زيادة الإنتاجية مع الري الحديث

واكد الخبير الياباني أنه من فوائد التحول إلى أساليب الري الحديثة زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 50%، مع تخفيض التكاليف التشغيلية، مثل الصيانة والطاقة ومياه الري.

تعاون مثمر في مجال الزراعة والري

فيما قال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن التعاون بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة، وهناك علاقات طيبة بين الشعبين، خاصة في مجال الموارد المائية والزراعة.

واضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أنه يجري الآن حصر المساحة المستهدفة للتحول الي الري الحديث في محافظة الفـيوم وترشيد استهلاك مياه الري، كنا يتم إجراء استبيان للمزارعين للعمل علي تنشيط المشروع والنهوض بالزراعات.

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