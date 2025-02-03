بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

قضت محكمة عراقية بسجن الشاب حسن الباش لمدة أربعة أشهر، بتهمة تقديم محتوى هابط على تطبيق "تيك توك" الذي يتمتع بشهرة كبيرة فيه.

حبس تيكتوكر عراقي

وقالت وسائل إعلام محلية: إن حكم السجن صدر بعد نحو شهرين على توقيف التيكتوكر العراقي الذي اشتهر بالترويج لمنتجات وخلطات تجميلية بطريقة تميزه عن غيره عبر استخدام عبارة "يمي".

وضبطت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية، التيكتوكر الباش في ديسمبر الماضي، في إطار حملة مستمرة ضد مخالفات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالت الحملة بالفعل عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ومن الجنسين، واستهدفت مكافحة المحتوى المخالف للقوانين والتقاليد الاجتماعية.

وتتيح وزارة الداخلية لمواطنيها، الإبلاغ بشكل إلكتروني عن أي محتوى مخالف، مع تزايد انتقادات السكان لما يقدمه كثير من المشاهير.

ويمتلك الباش محلًا لمستحضرات التجميل، وقد اتخذ عمله محتوى ينشره لمتابعيه في "تيك توك" و"إنستغرام"، إذ يروج لخلطات دوائية يقول إنه يعدها بنفسه وتعطي نتائج فعالة لمن يستخدمها بهدف تصفية وتجميل البشرة.

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