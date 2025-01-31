الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من النرويج بشأن احتجاز طاقم السفينة الروسية في أوسلو

سفينة، فيتو
سفينة، فيتو

أبلغت شرطة مقاطعة ترومس النرويجية سفارة روسيا في أوسلو بعدم مواصلة احتجاز مواطنيها الذين يشكلون طاقم سفينة "سلفر دانيا" المحتجزة في المنطقة الاقتصادية النرويجية.

 

السلطات النرويجية تبلغ السفارة الروسية بعدم احتجاز طاقم السفينة المحتجزة

 

وأشار المكتب الصحفي للسفارة الروسية في أوسلو، إلى أن ممثلي شرطة مقاطعة ترومس أكدوا أنه لم يتم اعتقال أي مواطن روسي، كما أنهم أبلغوا طاقم السفينة بإمكانية الاتصال بالسفارة في أوسلو أو بالقنصلية العامة في كيركينيس.

وفي وقت سابق، احتجزت السفينة النرويجية "سيلفر دانيا" وعلى متنها طاقمها المكون من 11 مواطنا روسيا، في المنطقة الاقتصادية النرويجية، بناء على طلب من لاتفيا، بعد الاشتباه في تورط السفينة في إلحاق الضرر بكابل تحت الماء في بحر البلطيق، في حين أكدت الشرطة وعلى أن طاقم السفينة ومالكها تعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون ووافقوا على التوجه طواعية إلى ميناء مدينة ترومسو القطبية، حيث جرى تفتيش السفينة والتحقيق مع طاقمها.

 

حقيقة تورط السفينة في تلف الكابل قبالة جوتلاند

ووفقا لبيانات التتبع، غادرت السفينة ميناء مدينة سانت بطرسبرج الروسية في 23 يناير 2025، وتنتمي السفينة إلى شركة سيلفر سي النرويجية وتبحر تحت علم المملكة، وقد صرح رئيسها تورمورد فوسمارك لوكالة الأنباء الفرنسية أنه يستبعد تورط سفينته في تلف الكابل قبالة جوتلاند لأن سفينة "سلفر دانيا" لم ترسُ هناك، وهو المكان الذي يعتقد أنه تم إلحاق الضرر بالكابل فيه، مؤكدا أنه تم إحضار السفينة إلى الميناء لبرهنة استبعاد تورطها في الحادث.

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