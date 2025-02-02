نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

أفادت صحيفة "الإنديبندينتي" الإسبانية أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أقال سفير بلاده لدى بلجيكا ألبرتو أنطون بعد أن غلبه النعاس أثناء أحد خطابات الوزير.

وفي تقرير مطول نشرته الصحيفة ليلة الجمعة، تحت عنوان "ألباريس، من مهاجمة العائلة الملكية إلى إقالة سفيرين في أسبوع.. لقد جُن"، كشفت "الإنديبندينتي" عن قرارات مثيرة للجدل اتخذها وزير الخارجية الإسباني.

وبحسب التقرير، أقال ألباريس السفير أنطون بعد أن غلبه النعاس أثناء كلمته في المؤتمر التاسع للسفراء، الذي عُقد في مدريد منتصف يناير الماضي.

ولم تكن هذه الإقالة الوحيدة خلال أسبوع واحد، إذ أقال ألباريس أيضا سفير إسبانيا في كرواتيا، خوان جونزاليس باربا.

وأثارت إجراءات الوزير انتقادات واسعة، حيث أعربت جمعية الدبلوماسيين الإسبان، التي تضم غالبية أعضاء السلك الدبلوماسي، عن رفضها لهذه الممارسات.

وفي بيان صدر الخميس الماضي، دعت الجمعية ألباريس إلى تبني "معايير موضوعية وغير تعسفية" في تعيين الدبلوماسيين.

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