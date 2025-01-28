الفوضى تجتاح الكونغو، حرق سفارات وقتال بين الجيش ومقاتلي حركة إم 23 (فيديو)

أفادت وكالة "رويترز" اليوم، بقيام متظاهرون في الكونغو الديمقراطية، بإضرام النار في سفارة بلجيكا، وذلك في إطار سلسلة من الاعتداءات التي طالت سفارات أجنبية، من بينها فرنسا.

إضرام النار فى سفارة أجنبية بدولة الكونغو الديمقراطية

فى ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، إن إضرام النار في مدخل السفارة في الكونغو الديمقراطية مطالبة الشرطة الكونغولية بالتدخل لحماية الدبلوماسيين.

هاجم متظاهرون سفارات عدة في العاصمة " كينشاسا"، بما فيها سفارة رواندا، خلال تظاهرات مناهضة لتصاعد الصراع في شرق البلاد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

استهداف سفارات رواندا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا فى الكونغو

واستُهدفت سفارات رواندا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا، في حين تصاعد الدخان من مبنى السفارة الفرنسية، وفق ما شاهدت مراسلة وكالة "فرانس برس".

ولقى 17 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 367 آخرون في اشتباكات في غوما، المدينة الكبيرة الواقعة في شرق الكونغو، التي شهدت اشتباكات عنيفة، الاثنين، وفق حصيلة أولية من المستشفيات.

معارك عنيفة بين الجيش الكونغولي ومقاتلي حركة إم 23

واندلعت معارك عنيفة في غوما بين القوات العسكرية الكونغولية ومقاتلي حركة "إم 23" مدعومين من جنود روانديين دخلوا المدينة، فيما أفادت كيغالي عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل على الأراضي الرواندية.

🇫🇷🔥🇨🇩 The French embassy in the DR #Congo is on fire



The population of Kinshasa is protesting against Rwandan aggression in the East, suspecting Paris of complicity.#DRC #Rwanda pic.twitter.com/21NDzW2pDT — Sputnik Africa (@sputnik_africa) January 28, 2025

وقالت ميريام فافييه، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إقليم شمال كيفو، التي تقدّم مساعدة لعدة مستشفيات في المدينة: "تعمل فرقنا الجراحية على مدى الساعة للتعامل مع التدفّق الهائل للجرحى، في حين يستمر القتال"

كما أعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، أنه لن يتوجه إلى نيروبي لحضور قمة لمجموعة شرق افريقيا الذي دعا الرئيس الكيني وليام روتو إلى عقدها في نيروبي في ظل تدهور الوضع الأمني ​​في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، تينا سلامة، حسبما أوردت مجلة "جون أفريك" أنه من الواضح أنه بالنظر إلى الوضع السائد في الوقت الراهن، فإن الرئيس لن يتمكن من حضور هذه القمة" مضيفة أنه على الرغم من ترحيب الرئيس تشيسيكيدي بمبادرة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل التزامها بعملية لواندا الجارية.

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