إغلاق المجال الجوي في بلجيكا وتعطيل حركة الطيران لهذا السبب

قال مطار بروكسل، الخميس، إنه جرى إغلاق المجال الجوي البلجيكي؛ بسبب مشكلة فنية في نظام سكايز لمراقبة الحركة الجوية.

نظام سكايز لمراقبة الحركة الجوية

وذكر المطار على منصة "إكس": "بسبب مشكلة فنية في مراقبة الحركة الجوية، لا يمكن حاليا إجراء حركة جوية في بلجيكا. ليس لدينا أي فكرة حتى الآن عن المدة التي سيستمر فيها هذا الأمر".

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال متحدث باسم سكايز لقناة "في.آر.تي" الإخبارية المحلية، إنه اتضح في حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي أن نظام مراقبة الحركة الجوية المستخدم لإدارة المجال الجوي البلجيكي "لا يعمل بشكل صحيح".

مشكلة فنية في مراقبة الحركة الجوية

وأضاف أن جميع الطائرات الموجودة داخل المجال الجوي الذي يديره سكايز في ذلك الوقت، حتى ارتفاع نحو 7500 متر، جرى إعادة توجيهها إلى دول مجاورة باستخدام نظام احتياطي.

والمطارات الرئيسية في بلجيكا موجودة في بروكسل (زافينتيم).

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