أخبار مصر اليوم: تفاصيل مباحثات السيسي وترامب.. نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات.. والأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يستعد الأزهر الشريف للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية باستخدام الاسم رقم الجلوس بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وزير الزراعة: لاحظنا ارتفاع أسعار البيض وسنتخذ هذا الإجراء

أسعار البيض، كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقعاته لأسعار بيض المائدة خلال الفترة المقبلة.

أجواء شتوية شديدة البرودة، الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

أخبار حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

التموين تعلن موعد انطلاق معارض أهلا رمضان وأماكنها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق معارض أهلًا رمضان بداية الشهر الجاري، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

تفاصيل مباحثات السيسي وترامب، تثبيت وقف إطلاق النار بغزة واستقرار المنطقة الأبرز

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

200 ألف جنيه لأسرة المتوفي و20 ألفا للمصاب بانقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة، بُسرعة متابعة تفاصيل حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى، تحمل عمالة زراعية باليومية، لدى إحدى شركات المقاولات، ما تسبب في مصرع عامل، وإصابة 14 آخرين، طبقا للمعلومات الأولية عن الحادث.

وصول الحفار لـ محطة مترو العريش لبدء أعمال التنفيذ

تستعد محطة مترو " العريش " بشارع الهرم بمحافظة الجيزة لإستقبال ثاني ماكينات حفر الانفاق TBM، قادمة من محطة مترو " المريوطية " وذلك بعد اتمام حفر النفق بين المحطتين.

تنتهي الرابعة عصرا، مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير خلال شهر رمضان

اعتمدت هيئة المتحف المصري الكبير، مواعيد الزيارة الرسمية لقاعات المتحف خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ الزيارة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وذلك بعد تحديد الموعد النهائي لحفل الإفتتاح والمقرر في الـ3 من شهر يوليو المقبل.

تنشر فيتو نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات فور اعتمادها رسميا.

وتوفر “فيتو” خدمة الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظات من خلال الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الوادي الجديد من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة بورسعيد من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسكندرية من هنا

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