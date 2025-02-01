السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

وصول الحفار لـ محطة مترو العريش لبدء أعمال التنفيذ

حفر مترو الأنفاق،فيتو
حفر مترو الأنفاق،فيتو
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تستعد محطة مترو " العريش " بشارع الهرم بمحافظة الجيزة لإستقبال ثاني ماكينات حفر الانفاق TBM،  قادمة من محطة مترو " المريوطية " وذلك بعد اتمام حفر النفق بين المحطتين.

محطة مترو العريش 

الماكينة التى تحمل رقم S-1239 هي احدي اربعة ماكينات حفر انفاق تم شراؤها من شركة هيرنكنشت الالمانية المتخصصة فى صناعة ماكينات حفر الانفاق , حيث تملكت كل شركة من شركات التحالف المصري المكون من ( المقاولون العرب - بتروجيت - حسن علام - كونكورد ) ماكينة حفر انفاق وذلك توفيرا لنفقات تأجير الماكينات المماثلة من الشركات العالمية..

جدير بالذكر ان محطة مترو " العريش " كانت قد استقبلت فى وقت سابق ماكينة حفر الانفاق الخاصة بشركة  حسن علام " قادمة ايضا من محطة مترو  المريوطية  بعد اتمام حفر احدى نفقي الخط الرابع بين المحطتين..

للتذكير: يتم تنفيذ مترو الخط الرابع داخل نفقين ( نفق لكل اتجاه ) بخلاف ما هو متبع قبل ذلك فى تنفيذ انفاق الخطوط الثلاثة السابقة بالقاهرة الكبري وذلك لاعتبارات هندسية فنية..

 

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بالقاهرة الكبرى المقاولون العرب محافظة الجيزة مترو المريوطية
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