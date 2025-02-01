السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

أجواء شتوية شديدة البرودة، الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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أخبار حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.

 

ارتفاع في درجات الحرارة 

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "صدى البلد": قيم درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري وبالتحديد حتى الأربعاء ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي من درجتين الي 3 درجات مئوية لتسجل العظمى 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

مرتفع جوي 

وأشارت الي تأثر طقس البلاد بمرتفع جوي يؤدي الي زيادة فترات سطوع اشعة الشمس خلال فترة النهار.

درجة الحرارة الصغرى

ولفتت إلي أن درجة الحرارة الصغرى في المدن الجديد تصل الي أقل من 10 درجات مئوية.

 

اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر

وأشارت إلي وجود إضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية غدا علي البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وارتفاع الأمواج يصل الي 3 أمتار.

 

فرص لسقوط الأمطار

ولفتت إلي وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة خلال الأيام المقبلة في بعض المناطق على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

 

تقلبات في حالة الطقس 

وأكدت: مع يوم الخميس والجمس والسبت المقبلين سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيؤدي إلي انخفاض درجات الحرارة مع نشاط قوي للرياح، ونشعر بأجواء شتوية شديدة البرودة، وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.
 

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