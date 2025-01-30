ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

حصلت فيتو على نتيجة الشهادة الإعدادية لمديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، لامتحانات الفصل الدراسي الاول لعام 2024/2025 قبل إعلانها رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وتوفر فيتو لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية الاطلاع على نتيجة الامتحانات من خلال الأسم ورقم الجلوس من هنــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ومن المقرر أن يعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية، 2024/2025، بعد قليل، حيث يترقب الآلاف من أولياء الأمور وطلاب بالإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024/2025، ظهور نتيجة التيرم الأول، وسط تزايد معدلات البحث عبر عنها لمعرفة موعد إعلان للشهادة الإعدادية، وذلك من خلال رابط الاستعلام من

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