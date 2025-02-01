200 ألف جنيه لأسرة المتوفي و20 ألفا للمصاب بانقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي

وجه وزير العمل محمد جبران،اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة،بُسرعة متابعة تفاصيل حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوى، تحمل عمالة زراعية باليومية، لدى إحدى شركات المقاولات،ما تسبب في مصرع عامل،وإصابة 14 آخرين،طبقا للمعلومات الأولية عن الحادث.

صرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة

كما وجه الوزير بسرعة جمع كافة المعلومات عن الحادث، وأعداد الضحايا،لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

حماية ودعم العمالة غير المنتظمة

وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي،ودعا بالشفاء للمصابين،وأكد أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف أساسي من أهداف الوزارة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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