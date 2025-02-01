السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

نتائج الشهادة الاعدادية
نتائج الشهادة الاعدادية بالمحافظات الترم الاول 2025
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تنشر فيتو نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات فور اعتمادها رسميا.

وتوفر “فيتو” خدمة الاطلاع علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظات من خلال الاسم ورقم الجلوس. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الوادي الجديد من هنا  

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة بورسعيد من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الإسكندرية من هنا 

 

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